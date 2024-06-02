東京崇正公會客家懇親大會 新舊會長交接

日本具歷史規模的客家僑團「東京崇正公會」昨天在東京舉辦第54屆懇親大會及新舊會長交接儀式，除了旅日僑胞，還有來自台灣、西班牙等客家代表共襄盛舉。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，這次東京崇正公會懇親大會是暌違4年後舉辦，並舉行新舊會長交接，原會長劉南強交棒給新會長李克順。

駐日副代表周學佑上台致詞表示，非常感謝東京崇正公會支持國家政府的各項政策，期盼今後客家鄉親持續為國家努力。

新竹縣長楊文科致詞表示，東京崇正公會把東京、日本、甚至是全球海內外的客家人凝聚在一起。要透過崇正公會傳承客家精神，並且發揚光大。

他說，客家精神是忠孝傳家、教忠教孝。客家人最重視教育，台灣客家地區，讀博士最多的在高雄美濃；當校長最多的在花蓮縣鳳林鄉。客家人有「硬腳掌筋」精神，肯幹、肯跑、肯拚。

苗栗縣副縣長鄧桂菊致詞表示，苗栗縣和日本持續共同推展觀光，例如，三義舊山線鐵道自行車和日本信濃鐵道結盟，共同推出優惠乘車券，未來預計擴大與長野縣締結姊妹合作關係。

東京都議員小磯明致詞表示，日本和台灣的關係切也切不斷，如同親戚一般，也可說日台是兄弟、家人。他說，受邀參加520正副總統就職典禮，當場他和夥伴都深覺台灣是個很棒的國家。

旅日台僑團體「全日本台灣連合會」（全台連）會長趙中正致詞表示，台灣這次選舉靠大家的力量順利舉行，選出賴清德、蕭美琴擔任正副總統，他感到很高興，期盼大家今後能團結一心。

懇親大會結束後，李克順對中央社表示，將來考慮在春節、清明節、端午節和客家人獨有節慶「天穿日」等重要節日都舉辦活動，端午節包粽子、過年做年糕、發糕、菜包等，發揚客家傳統文化。

現年77歲的李克順26歲應聘來到東京的台菜餐廳「青葉」當廚師；大約25年前，日籍老闆讓他承接這家餐廳；去年他決定退休，將餐廳轉讓給一名台灣人經營。他說，以前駐日代表處官邸設宴款待前首相森喜朗、麻生太郎、安倍晉三等貴賓，由他承辦宴席。

東京崇正公會出納福田友美表示，李克順是苦幹、實幹的人，相信在李克順率領下，東京崇正公會可以做好發揚客家精神和傳統文化的工作。

活動在東京雅敘園酒店舉辦，全球台灣客家聯合總會名譽總會長黎萬堂、亞洲客家聯合總會會長吳秀娥、日本中華聯合總會名譽會長詹德薰以及新竹縣、苗栗縣、台中市政府等單位組團出席，共約250人與會。

東京崇正公會前身為「客家公會」，於1945年成立，在1963年改組擴大，目前有40多名理監事，會員逾300人，致力於大東京地區客家會務，扮演客家與僑界、客家與日本社會、客家與國際社會之間交流角色，並努力傳承發揚客家文化。