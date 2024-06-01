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暴雨載女大生返校！好心女司機竟遭男友狂罵 網友揪1疑點勸分手

香港01／ 撰文：安祖娜
馬來西亞有女子日前在社群平台分享某次好心幫人竟遭男友批評的經歷。 情境示意圖／Ingimage
馬來西亞有女子日前在社群平台分享某次好心幫人竟遭男友批評的經歷。 情境示意圖／Ingimage

好心幫人竟遭愛人批評？馬來西亞有女子日前在社群平台分享，指日前下起暴雨時，駕車外出遇到2名女大學生走路回校，路面很陡峭，她不忍2人淋雨好心載她們一程。女生做好事後和男友開心分享，結果換來一頓臭罵，被指責不應亂載陌生人，將自己善心用錯地方，她理解男友出於擔心，但突然暴怒顯得莫名其妙，「語氣可以好一點嗎？」。貼文引起熱議，不少人勸她分手，又揶揄男友「平日有付車費嗎？如果沒有，告訴他閉嘴」。

馬媒報導，當地１名女生在X（前稱Twitter）發文分享被男友責罵，事緣日前暴雨她駕車外出途經某所大學附近，遇到2名女大學生穿高跟鞋走上斜坡，該段路很陡峭，她不忍2人淋雨，便好心接載到學校。

事後她和男友聯絡，提到剛剛做了好事，以為對方會感驕傲，未料男友大發雷霆，狂罵她讓陌生人上車，批評她將善心用錯地方。女生明白男友擔心她載到壞人，「但他的語氣可以好一點嗎？為什麼要生氣？」，她想起過去曾被男友批評自私，正因此想主動幫人，結果換來惡言相向。

貼文引起熱議，許多人批評其男友心地差，甚至叫她分手，「找另一個男友吧」、「男友平日有付車費嗎？如果沒有，告訴他閉嘴」，也有網友認為原PO自信心低，不理解為何幫人後要尋求男友認同。不過，有人質疑載人只是小事，根本沒必要發火，2人可能有其他問題，「我覺得男友在找藉口分手」

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文章授權轉載自《香港01》

分手 大學生 情侶 馬來西亞

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