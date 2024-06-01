暴雨載女大生返校！好心女司機竟遭男友狂罵 網友揪1疑點勸分手

好心幫人竟遭愛人批評？馬來西亞有女子日前在社群平台分享，指日前下起暴雨時，駕車外出遇到2名女大學生走路回校，路面很陡峭，她不忍2人淋雨好心載她們一程。女生做好事後和男友開心分享，結果換來一頓臭罵，被指責不應亂載陌生人，將自己善心用錯地方，她理解男友出於擔心，但突然暴怒顯得莫名其妙，「語氣可以好一點嗎？」。貼文引起熱議，不少人勸她分手，又揶揄男友「平日有付車費嗎？如果沒有，告訴他閉嘴」。

馬媒報導，當地１名女生在X（前稱Twitter）發文分享被男友責罵，事緣日前暴雨她駕車外出途經某所大學附近，遇到2名女大學生穿高跟鞋走上斜坡，該段路很陡峭，她不忍2人淋雨，便好心接載到學校。

事後她和男友聯絡，提到剛剛做了好事，以為對方會感驕傲，未料男友大發雷霆，狂罵她讓陌生人上車，批評她將善心用錯地方。女生明白男友擔心她載到壞人，「但他的語氣可以好一點嗎？為什麼要生氣？」，她想起過去曾被男友批評自私，正因此想主動幫人，結果換來惡言相向。

貼文引起熱議，許多人批評其男友心地差，甚至叫她分手，「找另一個男友吧」、「男友平日有付車費嗎？如果沒有，告訴他閉嘴」，也有網友認為原PO自信心低，不理解為何幫人後要尋求男友認同。不過，有人質疑載人只是小事，根本沒必要發火，2人可能有其他問題，「我覺得男友在找藉口分手」。

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文章授權轉載自《香港01》