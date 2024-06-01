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日本最矮的山海拔6.1公尺、攻頂只需1分鐘 萬人造訪領登頂證明書

中央社／ 東京1日綜合外電報導
日本最矮的山位於四國地方的德島市，海拔6.1公尺，只需步行1分鐘就能「攻頂」，每年約吸引1萬人造訪。共同社
日本最矮的山位於四國地方的德島市，海拔6.1公尺，只需步行1分鐘就能「攻頂」，每年約吸引1萬人造訪。共同社

日本最矮的山位於四國地方的德島市，海拔6.1公尺，只需步行1分鐘就能「攻頂」，每年約吸引1萬人造訪。當地團體今天依往例舉行開山儀式，與會人士都祈願日本山區事故減少。

日本產經新聞報導，德島市的「辯天山」（弁天山）海拔僅6.1公尺，是日本自然形成最矮的山。

配合海拔高度，當地團體每年選在6月1日舉行開山儀式。非營利組織「弁天山保存會」理事長山下釋道說，在祈願日本山區事故減少同時，也希望大家能享受登山樂趣。

辯天山的山頂有一座神社，參加開山儀式的人士在登山口的鳥居前剪綵後，只需步行1分鐘就能順利「攻頂」，並拿到登頂證明書及御朱印（參拜證明）。

從兵庫縣加古川市來訪的橋本泰三說，山頂比想像中來得低，馬上就能攻頂很開心。保存會表示，這裡每年大約會有一萬人完成登頂。

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