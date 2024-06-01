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原訂2023年完工…星艦研發推遲 日本富豪前澤友作宣布中止繞月

中央社／ 東京1日綜合外電報導
日本富豪前澤友作。美聯社
日本富豪前澤友作。美聯社

由於不知道美國太空探索科技公司（@@@SpaceX@@@）何時能完成研發「星艦」（Starship）太空船，48歲的日本富豪前澤友作今天宣布中止繞月之旅dearMoon PROJECT。

前澤2018年跟SpaceX簽約，當時預訂2023年將以首位民間人士身分搭乘星艦太空船展開繞月計畫。

前澤接著在2021年12月完成首位日本民間人士赴國際太空站（ISS）停留創舉，並在2022年底時揭曉將跟他一同進行繞月之旅的8人名單，包括南韓藝人T.O.P和日裔美籍DJ青木史帝夫等。

不過，前澤2023年透過社群平台宣布推遲繞月之旅，表示無法依原訂期程在2023年底前升空，至於延後到何時啟程尚未確定。

日本放送協會（NHK）報導，前澤今天在官網宣布中止繞月計畫，理由是預定搭乘的星艦太空船完工日程已從2023年往後推遲，及不知何時能完成研發等。

美國億萬富豪馬斯克的SpaceX今年3月3度試射無人太空飛行器星艦，雖然成功到達太空空間，但重返大氣層後失去訊號，遭指研發進度落後。

前澤在社群平台X上發文說，這樣下去無法安排自己的人生計畫，也對一直讓獲邀參加的成員等待感到抱歉，所以幾經考量決定取消這項計畫，「對於期待這次旅程的人真的感到非常抱歉」。

SpaceX X 前澤友作 太空 日本 美國 馬斯克

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