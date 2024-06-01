沒錢出國玩只好上課？小學生竟遭同學嘲笑「全勤乞丐」 爸感慨：活著真不容易

如果一位學生在求學階段榮獲「全勤獎」，代表他勤奮好學很有毅力，但如今「全勤獎」也變成貶義詞？一名南韓家長發文訴苦，就讀小學的兒子從不請假，都會準時到學校上課，但有同學暗地嘲笑兒子是因家裡沒錢才無法出國，「逼不得已」才保持全勤紀錄，還稱這叫「全勤乞丐」。兒子為此難過大哭，放學回家後對他哀求能不能出國旅遊一次，更表示「我不想國內旅遊，回來後如果同學問去哪玩，說了會很丟臉」。

根據南韓媒體《中央日報》報導，近來南韓社群流行一個詞叫「全勤乞丐」，用來嘲笑因為家庭經濟不好無法出國，只好每天準時到校念書的學生。一名家長在論壇發文表示，受社群影響，讀小學四年級的兒子就被同學嘲笑是「全勤乞丐」，放學回家後放聲大哭，哀求他能不能趁著校外學習活動，帶自己出國。

該名家長解釋，小學課程有規劃校外學習活動，要求家長抽空帶小孩到不同環境體驗，因此有家長會安排這段時間帶小孩出國玩。該家長透露，雖然他月薪在300萬至350萬韓元區間（約新台幣7、8萬），但繳完生活費、保險費後，就沒剩多少錢了，他本來打算帶兒子在國內走走就好，最近也在瀏覽慶州、江陵、襄陽等旅遊資訊，但兒子卻說想出國，「我朋友都去關島、新加坡、夏威夷。我不想去國內旅遊，如果回來後被同學問去哪裡，說了會很丟臉」。

該家長感慨說道，每個世代都有不同的價值觀和心態，像他從小就了解自己家境如何，從來不會對爸媽哭鬧想買什麼，求學時期也穿最便宜牌子的校服。但如今年輕世代想法不同了，他會答應兒子請求買最新款的iPhone和iPad，但自己使用的手機只有三星Galaxy S10。

「現在真的是一個極度比較文化的時代，不論是婚姻文化還是虛榮文化，都感到鬱悶壓抑，活著真的不容易」，該家長表示，他最後決定送妻子和兒子出國旅遊，自己則留在國內工作，目前正在看有什麼機票比較優惠。