東京靖國神社石柱遭噴紅漆 日警調監視器追查

日本民眾今天上午6時20分左右行經東京都千代田區的靖國神社時，發現腹地內一根石柱被人用紅漆噴上「廁所」的英文後報警，警視廳正依器物損壞罪嫌調閱現場監視器畫面展開調查。

日本讀賣新聞報導，當地警方表示，位於神社入口處附近一根寫有「靖國神社」的石柱，遭人用紅漆噴上廁所的英文。

警方目前並未在神社腹地內發現其他塗鴉，將調閱現場監視錄影器分析拍攝畫面來釐清相關細節。

靖國神社2019年8月曾發生中國籍男子攜帶墨汁進入前殿潑灑，造成現場白色帷幕部分被染黑，東京地方法院法官同年底認為已逾表達自由範疇，判處男子1年2個月有期徒刑，緩刑3年。

2018年底也發生一名中國籍男子抗議南京大屠殺，在靖國神社前燃燒報紙，遭日本警方逮捕。位於東京的靖國神社因為合祀二次大戰的甲級戰犯備受爭議。