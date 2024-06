蝙蝠入菜？台灣藝術家顧廣毅作品6月倫敦首演

倫敦國際戲劇節6月登場,台灣藝術家顧廣毅與英國藝術家強生將一同推出重點節目「蝙蝠祭」(Bat Night Market),邀請各國觀眾體驗在全球環境變遷下誕生的「未來夜市」,並在這想像的夜市中品嚐「蝙蝠料理」。

倫敦最大規模戲劇節之一、兩年一度的「倫敦國際戲劇節」(London International Festival of Theatre,LIFT)將於6月5日至7月27日舉行,總計近10檔製作,以「個人即史詩」(The Personal is Epic)及「演繹未來、演繹過去」(Play The Future, Play The Past)為兩大主軸,將延續戲劇節大膽創新、挑戰既定思維的傳統。

「蝙蝠祭」是LIFT與台北表演藝術中心合作委製的作品,獲英國文化協會(British Council)以及台灣的國家文化藝術基金會、文化部駐英國代表處文化組支持,6月10日在LIFT舉行全球首演,接著是8月在台北藝術節演出。

結合表演藝術、動態影像、互動介面、數位科技和生物科學的「蝙蝠祭」邀請觀眾體驗新型態夜市,置身於藝術家所設定、蝙蝠已滅絕的未來,透過玩遊戲、問題討論、品嚐小吃,探討與蝙蝠有關的科學和文化爭議,檢視蝙蝠承載的象徵意涵,並提醒各界物種保護的重要性。

顧廣毅與強生(Robert Charles Johnson)歷經兩年的跨國調查研究與發想,完成作品。「蝙蝠祭」已在台灣和英國執行3次階段性的發表,依序為2022年在台灣科學教育館呈現「蝙蝠筵席實驗室」、2023年在隸屬倫敦國王學院(King’s College London)的倫敦科學藝廊(Science Gallery London)展演「蝙蝠早午餐實驗室」,以及2023年在台北試演場的「蝙蝠盛宴——第三階段呈現」。

駐英國代表處文化組組長陳斌全說,LIFT是英國重要的表演藝術平台,策展內容涵蓋傳統的戲劇演出和跨領域作品。顧廣毅和他來自不同國家的創作夥伴獲得這個跨國委託創作機會,並將在戲劇節舉行全球首演,勢必引發專業人士關注。期待「蝙蝠祭」能透過LIFT這個國際平台,後續應邀至世界各地巡演,展現台灣藝術家的多元觀點。

顧廣毅是陽明交通大學應用藝術研究所助理教授,同時在英國雪菲爾哈倫大學(Sheffield HallamUniversity)攻讀博士,研究主題為藝術、設計和生物科學的跨學門實踐。

他曾接受牙醫專業訓練,具牙醫師、生物藝術家、推測設計師等多重身分,也是台灣生物藝術社群TWBioArt共同創辦人,創作主要探索臨床醫學、人類身體、人與其他物種的關係、科學中的倫理問題,以及性別議題。

顧廣毅曾獲國內外多個獎項肯定,並曾數次應邀參加國際間重要展覽,包括荷蘭愛因霍芬設計學院(Design Academy Eindhoven)Gijs Bakker Award首獎、柏林Transmediale跨媒體藝術節、倫敦V&A視覺藝術博物館。

強生則是來自英國的設計師,具荷蘭愛因霍芬設計學院社會設計研究所碩士學位,是創意工作室StudioFicta創辦人,曾於2022年應邀至倫敦設計博物館(Design Museum)駐館。