曼谷同志驕傲月起跑 泰國總理賽塔現身力挺LGBTQ

6月是全球的同志驕傲月（Pride Month），由多個泰國LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別者及酷兒）團體組成的主辦單位今天宣布曼谷驕傲月起跑，總理賽塔出席記者會，展現力挺態度。

今年的同志驕傲月對泰國的LGBTQ社群來說意義不同，因為去年新政府上台後，由為泰黨（Pheu Thai）領軍組閣的政府落實選前承諾，力推同婚合法化。

今年的同志驕傲月重點活動是6月1日在曼谷暹羅區（Siam）的同志驕傲大遊行（Pride Parade），主辦單位希望把同志驕傲大遊行打造成像潑水節或水燈節這樣知名的傳統活動。此外，今年活動擴大舉辦，有展覽和演唱會等，範圍不只限於曼谷，泰國各地都有城市響應。

主辦單位今天舉行記者會，宣告曼谷同志驕傲月活動正式起跑，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）出席記者會，展現支持態度。

泰國眾議院3月底通過歷史性的法律修正草案，修改民事和商事法（Civil and Commercial Code）草案，讓同性伴侶在減稅、幫伴侶簽急救同意書、繼承伴侶的遺產及領養小孩上，可享有和異性戀婚姻一樣的權利。

民事和商事法修正草案目前在等待參議院表決，參議院通過後再交由泰王同意，接著法案在王室公告後要等120天，法律才生效。預計今年底前，泰國同婚可以宣告正式上路。