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孫安佐又出事！普吉島呼麻後擅闖民宅露臀 屋主報警雙方達成和解

中央社／ 曼谷31日專電
孫安佐疑似吸大麻闖民宅被警方逮捕。圖／摘自YT
孫安佐疑似吸大麻闖民宅被警方逮捕。圖／摘自YT

藝人狄鶯和孫鵬的兒子孫安佐日前在泰國普吉島因為擅闖民宅遭屋主報警逮人，孫安佐和屋主達成和解，賠償屋主損失，並已在5月初返回台灣。

泰國媒體泰叻電視台（Thairath）報導，一名24歲的台灣孫姓男子4月在普吉島闖入當地民眾的民宅，媒體報導的監視器畫面顯示一名男子身穿海灘褲，裸露上身，在一間民宅裡走來走去，還拿起沙發布擦臉又脫下褲子露出臀部，這名男子接著走上2樓，嚇壞屋主，屋主因此報警。

報導指出，孫姓男子是和其他3個朋友到普吉島度假，租了6個月的房子，孫安佐當天疑似吸了大麻意識不清，警方到場時，有村民向警方表示孫姓男子吸大麻的吸食器就放在路邊。

這名男子事後被證實就是孫安佐，由於大麻目前在泰國並非列為毒品，因此孫安佐即使有吸食大麻也沒有犯罪問題。據了解，孫安佐已經和屋主和解，賠償屋主損失，並在5月初返回台灣。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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