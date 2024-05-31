打破已知最遙遠星系紀錄！韋伯望遠鏡發現古老星系 大爆炸後約3億年就存在
美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，韋伯太空望遠鏡發現似乎是目前已知的最遙遠星系，這個星系成形時間是在宇宙誕生的「大爆炸」（Big Bang）之後約2億9000萬年。
自2022年開始啟用以來，韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）開創科學突破的新時代，它比以往任何時候都更深入觀察宇宙的遙遠區域，這也意味韋伯望遠鏡正在回顧過去。
研究人員說道，這項最新發現對於大家理解所謂的「宇宙黎明」（Cosmic Dawn）具有「深遠影響」。
他們透過聯合聲明指出，一組國際天文學家團隊2023年初首度發現這個名為JADES-GS-z14-0的星系，但他們需要進一步觀察，以確認它真是一個打破紀錄的星系。
來自最遙遠星系的光波抵達地球時，它已經因為宇宙的膨脹而被拉長，並轉移到光譜的紅外線區域，韋伯望遠鏡則能以前所未有的清晰度探測這個區域。
JADES-GS-z14-0打破了先前已知的最古老星系紀錄，也就是大爆炸過後3億2000萬年出現的JADES-GS-z13-0。
亞利桑那大學（University of Arizona）的研究助理教授海因萊恩（Kevin Hainline）說道：「如果宇宙是一部兩小時的電影，那麼這個星系就是最前面的兩分半鐘。」
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