最高飆破50度！北印度熱浪釀逾50人死亡 神廟祭司「泡冰水」作法祈降溫
北印度最近遭熱浪籠罩，氣溫最高飆到攝氏50度以上，造成50餘人喪生。一間印度教廟宇的祭司舉行特殊宗教儀式，把自己泡在冰水中，向氣象神祈求降溫。
北印度包括首都德里在內，過去幾天遭熱浪侵襲，今日印度（India Today）電視台今天報導，酷熱天候迄今已造成至少54人死亡。他們多是死於中暑，其中以比哈邦（Bihar）最多，達32人。
在德里，至少有1人因氣溫過高，導致多重器官衰竭而喪生；德里氣溫在29日一度飆至攝氏52.9度。
有印度台商在社群平台分享，打開水龍頭準備洗手，結果被燙傷。這是因為印度大部分住宅都以水塔儲水來供應一天所需，水塔被悶曬後導致裏面的水溫升高。
新聞報導，在觀光勝地齋浦爾（Jaipur）一座印度教寺廟，一群祭司27日把自己泡在裝有冰水的容器裏誦經，希望氣象神因陀羅（Indradev）能讓氣溫恢復正常，助民眾脫離苦難。
印度氣象局表示，北印度大部分地區今天仍籠罩在熱浪中，但部分地區今天稍晚或明天可能下一陣小雨，高溫可暫獲緩解。
在印度，最高氣溫比平常高出攝氏4.5到6.4度時，會宣布出現熱浪；最高氣溫比平常高出6.5度或更高時，會宣布出現嚴重熱浪。
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