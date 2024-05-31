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法國83歲畫家網路走紅辦展 透過群眾募資圓夢

中央社／ 里昂31日電

83歲法國女畫家塞里格曾經默默無名，卻因分享作品在社群媒體後驚艷藝壇，透過群眾募資，現正於里昂當代美術館首辦個展「不回頭河」，一幅寬達140公尺巨型油畫，展期至7月7日。

巨幅油畫「不回頭河」（River of no Return）高2.2公尺、寬140公尺，是1941年出生的法國女畫家西爾維．塞里格（Sylvie Selig）歷時3年，在2012至2015年所完成作品。

塞里格將此長河畫在亞麻布上，綜合繪畫與文字，畫中由一位女孩帶頭，兩位男孩跟隨，他們乘船沿河旅行，經歷種種風景，遇到140位藝術家、畫家、雕刻家、設計師、建築師等，甚至一些小怪獸，是一場關於現代藝術、當代藝術的奇幻冒險，像繪本，也像電影。

「不回頭河」3月8日至7月7日於里昂當代美術館（MAC Lyon）展出，為呈現此特殊規格，畫作沒有上框，館方直接將高2.2公尺畫布自天花板垂直懸掛，寬140公尺長的巨河宛如一條蛇，蜿蜒並騰空於一整層展間，觀眾從入口進場後，便能沿著彎彎曲曲的畫布前行、欣賞、閱讀，最後再繞回入口處。

「不回頭河」展出後一鳴驚人，引發許多法國媒體關注。

世界報（Le Monde）認為塞里格創造一種像電影膠卷的藝術，風格非典型又挑釁。解放報（LaLibération）評論遲來的藝術肯定總比沒有好，驚艷塞里格畫中詭異帶有情色的怪物寓言。

塞里格在過去是個默默無名的畫家。她在南法尼斯（Nice）出生，澳洲成長，並住過英國與美國，最後在巴黎皮加爾區（Pigalle）建立工作室定居至今。她自13歲開始自學畫畫，製作過戲劇布景，從事童書插畫工作長達20年，40歲時決定投入大型繪畫創作，但一直沒有被藝術界接受。

賽格里向世界報說：「什麼都賣不出去，那時藝廊對我的評價很差。」不善交際的個性，使得賽格里總是待在工作室獨自創作，她談到很多朋友來訪時會稱讚她的作品，但認為那只是家庭主婦的消遣。她強調：「無論如何我是不會放棄的，我沒有在學校習畫，不屬於藝術界，我擁有完全的自由。」

直到2021年，塞里格在設計師好友桑貝（IngaSempé）鼓勵下，開始在Instagram分享作品，立刻獲得青睞。

首先是一家位在巴黎的藝術出版社Métamorphoses，在2021年為她出版一本精美諷刺童話圖書。再來是里昂藝術雙年展邀請她在2022年參展，展出一幅長達50公尺油畫「無國籍」（Stateless），關於一隻野兔救助一位難民少女的故事；「怪異家族」（Wired Family）是28座由複合媒材所製作的怪物雕像。塞里格作品獲得該屆最佳人氣，自此知名度大開。

2023年，里昂當代美術館決定策劃「不回頭河」，成為塞里格人生第一個在美術館的個展。但因為作品過於龐大，收藏與展覽經費高達14萬歐元（約新台幣468萬元），而館方僅能負擔6萬歐元，策展人貝爾托洛蒂（Isabelle Bertolotti）發起群眾募資，利用3個月時間，於2023年底湊齊最後8萬歐元，並於2024年3月開展。

在「不回頭河」展覽現場，位於最後第140公尺畫布旁有一片感謝牆，印有300位贊助者名字。

策展人貝爾托洛蒂在展覽介紹寫著：「這是『不回頭河』第一次在世人面前展示，同時也是第一次以全貌呈現在藝術家塞里格面前。」

貝爾托洛蒂解釋，因為塞里格只能在工作室裡的限定空間畫畫，多年下來，她研發一種能將長長的畫布兩側用卷軸固定的設備，左邊為起點，右邊為終點，為此，她便能一邊畫、一邊捲、一邊收。在「不回頭河」已經完成近10年的此刻，她才因為辦展看到全貌。

法國第3電視台訪問塞里格看到完整作品的心情，她說：「太棒了，再也想像不到更好的了。」

法國雜誌Télérama訪問塞里格未來計畫，她說：「我還有很多願望，但時間好像不多了。」她正在研發可自動滾動的機械裝置，來展示另一幅80公尺畫作。

法國 美術館

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