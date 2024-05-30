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患有聽覺障礙…日男57年前遭強制絕育 家屬提國賠判決出爐

中央社／ 東京30日綜合外電報導
日媒報導，根據訴訟狀等，這名婦人的丈夫患有聽覺障礙，在結婚前的1967年被強制施以絕育手術，兩人在2019年提出訴訟，丈夫已在2021年因病辭世。情境示意圖。圖／Ingimage
日媒報導，根據訴訟狀等，這名婦人的丈夫患有聽覺障礙，在結婚前的1967年被強制施以絕育手術，兩人在2019年提出訴訟，丈夫已在2021年因病辭世。情境示意圖。圖／Ingimage

日本福岡縣一名80多歲女性，因為丈夫被依「舊優生保護法」強制絕育遭受精神痛苦，兩人向國家提出約4400萬日圓的損害賠償訴訟，福岡地方法院今天判決國賠約1640萬日圓。

日本讀賣新聞報導，根據訴訟狀等，這名婦人的丈夫患有聽覺障礙，在結婚前的1967年被強制施以絕育手術，兩人在2019年提出訴訟，丈夫已在2021年因病辭世。

福岡放送（FBS）報導，這起訴訟爭點在於是否適用「除斥期間」，也就是只要「不法行為」經過20年就喪失請求賠償的權利。

福岡地院法官上田洋幸今天在判決中指出，這對夫婦是在2018年3月才首度意識到被強制絕育是不法行為，而到提訴共花了1年9個月時間，是因為兩人對被強制手術深感羞恥與自責，並對向國家追究責任感到不安與惶恐，加上丈夫身體狀況惡化住院，所以不能說是夫婦的責任。

不僅如此，上田也認為「適用除斥期間明顯違反公平與正義的理念」，所以命令國家須賠償約1640萬日圓（約新台幣339萬元）。

RKB每日放送報導，日本政府兒童家庭廳今天針對判決結果表示，「有關未來的因應作為，將在詳讀判決內容並跟相關部會協商後，再做適當因應」。

日本 福岡

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