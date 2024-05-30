日本富士市設柵欄 阻遊客攻占夢之大橋拍富士山

訪日外國客為拍攝富士山不斷出現脫序行為，除日前設置阻擋遊客拍攝「便利商店加富士山」的黑布被挖了超過10個洞，為阻止遊客擅闖車道，富士市的夢之大橋昨天也被裝上柵欄。

日本各地都在面對日趨嚴重的「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊）問題，例如河口湖車站外一家便利商店近年成為遊客拍攝富士山熱門景點，富士河口湖町公所5月21日已設置阻擋拍攝的黑布。

綜合日本朝日電視台、富士新聞網及靜岡電視台等日媒報導，為因應富士山的「觀光公害」，已在便利商店羅森（LAWSON）河口湖站前店對面人行道，設置一面高度約2.5公尺、寬度約20公尺的遮光幕阻擋拍攝富士山。

不過，就在黑布掛上僅一週，到5月28日時已被挖了超過10個洞，富士河口湖町公所除了盡速修復外，也將張貼請勿觸碰黑布的公告。

富士河口湖町位於富士山北側山腳，觀光客脫序行為同樣發生在富士山南側山腳的富士市「富士山夢之大橋」附近。

變成外國觀光客心目中熱門拍攝景點的「富士山夢之大橋」，位於行經富士市的國道（類似台灣的省道）139號，儘管大橋旁有一處專供行人通行的天橋，但外國觀光客為拍攝美景，有人直接走進大橋的車道內，甚至在橋中央的雙向車道分隔區域停留取景。

這些遊客毫不在意地闖入禁止進入的中央分隔區域拍照，甚至若無其事地穿越車道，為因應這種危險脫序行為，日本中央政府5月29日已在橋上設置長度約400公尺的「簡易柵欄」。

外國觀光客帶來的噪音及違規停車等「迷惑行為」，讓當地民眾叫苦連連，富士市政府已在當地豎立勸導看板，也在考量採取增設停車空間等因應對策。

富士市政府交流觀光課課長松村岳典說，就在逐漸變得有外來遊客造訪的城市時，他們會努力讓大家都能愉快地享受在富士市的時光。

中央政府昨天設置的簡易柵欄高度約80公分，上面也懸掛禁止進入看板。管理該處道路的靜岡國道辦公室表示，目前的柵欄是暫時性的，他們將在7月安裝高度約1.8公尺的圍欄來防止遊客進入。