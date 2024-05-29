再創高溫紀錄！印度新德里氣溫飆到50.5度
印度首都新德里的氣溫29日飆到攝氏50.5度，創下當地最高溫紀錄。
衛報報導，印度氣象局（IMD）報告了「嚴重熱浪狀態」，29日下午在新德里孟格甚普爾（Mungeshpur）郊區記錄到50.5度高溫，是新德里氣溫首度突破攝氏50度。
IMD表示，氣溫比預期高出9度以上，而且是連續第二天創下高溫紀錄。新德里的納雷拉（Narela）和孟格甚普爾兩處郊區氣象站28日剛測得攝氏49.9度的高溫紀錄，打破了2022年5月的攝氏49.2度舊紀錄。
IMD警告了高溫對健康的影響，特別是對兒童、長者與慢性病患者。警報警告，所有年齡層都要提防酷熱相關疾病與中暑，弱勢群體需要最大程度照護。
在酷熱之際，當地還發生缺水問題。水利部部長瑪琳娜表示，已採取一系列措施解決缺水問題，包括在許多地區將供水次數從每日2次減至每日1次。在一些嚴重缺水地區，每天供水時間只有15至20分鐘。
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