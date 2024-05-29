「台灣水果品牌日」首登東京巨蛋 4.6萬球迷超嗨

農業部於今晚在東京巨蛋球場與日本職棒讀賣巨人球團合辦「台灣水果品牌日」活動，宣傳台灣優質水果特色。球場主持人喊「台灣農業部長官進場贈送台灣水果」時，現場4萬6000名球迷超嗨。

東京巨蛋29日晚間舉辦日職中央聯盟球隊讀賣巨人對上太平洋聯盟的福岡軟銀鷹的交流賽。開賽前，農業部次長胡忠一、農糧署副署長姚志旺、2名富邦悍將及2名樂天桃猿啦啦隊女孩等進到球場，由胡忠一代表致贈貼有日文版產銷履歷標籤的台灣鳳梨及芒果給讀賣巨人球團，除了深化台日友誼，也提升台灣水果在日本的曝光度。

台灣水果品牌日活動除了透過球場看板佈置及電視轉播，也贈送前一萬名進場球迷一把充滿台灣水果意象的特色扇子，並於檢票入口處設置「台灣水果展示專區」。

在展示專區前，胡忠一與球場主持人高橋先生共同向球迷及消費者說明挑選台灣鳳梨的技巧，現場台灣兩球團啦啦隊美女現場示範如何挑選。會場可看到有日本粉絲前來拍照，還有人穿寫著「我愛台灣，台灣加油」T恤來應援。

在中華職棒大聯盟的媒合下，促成台灣農業、中華職棒及讀賣巨人球隊三方合作交流，正值台灣鳳梨及芒果的盛產期，農業部特別挑選優質的台灣鳳梨40箱（10公斤裝）及芒果20箱（5公斤裝）贈送給讀賣巨人球團。

胡忠一受訪時表示，希望把農業與運動連結，特別是與中華職棒聯盟、日本讀賣巨人隊結合是一項創舉。水果是台灣引以為傲的產業，日本人也非常喜歡台灣水果，今天東京巨蛋有4萬6000名觀眾，是很好的宣傳機會。藉由贈水果的機會，讓讀賣巨人隊幫台灣代言，能讓更多日本民眾知道有產銷履歷的台灣水果賣到日本。

他說，2021年因為中國禁運台灣的鳳梨釋迦，台灣於是找日、韓、歐美國家等高端市場。

例如鳳梨釋迦，日本尚未進口生鮮產品，只要低於零下18度，就是以商品的方式、冷凍食品的方式進口，所以台灣就與北海道富良野牛奶結盟，做成冰淇淋，去年東京食品展原本做5000盒供消費者試吃，預定4天的試吃期結果一天就被吃光，同時日本國內也一直在銷售，是很成功的案例。

胡忠一進一步指出，去年前幾個月缺水，所以水果產量降低，今年可以出口的數量比去年少，芒果的量減少約2成，但是品質維持得非常好。

鳳梨去年到現在這個時間與今年比較，到今天為止，出口的鳳梨已達17萬1892噸，比去年增64%。鳳梨出口到全世界，日本占93%，約1萬6664噸，比去年增18%。今年即使產量少，但品質提高，出口量也比往年多，能維持在很好的價位。

他說，日本已成台灣鳳梨最大的出口國，中國不讓台灣鳳梨出口，結果讓日本消費者可以買到那麼好吃的水果，所以這是新的通路開拓，也提升鳳梨生產管理到冷鏈的建立，所有產銷品質提升。

胡忠一說：「中國沒繼續進口台灣鳳梨等水果的情況下，台灣農民持續改善，經過這次的洗禮後，台灣鳳梨往上升級，這是過去做為農業輔導不知道的地方，所以我們非常感謝，危機變轉機。」

他還表示，台灣在2020東京奧運就把台灣香蕉透過產銷履歷的方式升級，變成「香蕉良好農業規範（TGAP）2020 PLUS版，賣到東京奧運選手村裡，所以台灣鳳梨、芒果，從去年開始可以查得到這顆鳳梨是由誰、在什麼地方，且是用日文版逐顆、逐粒來貼產銷履歷標章，日本民眾可安全安心吃。從今年開始，針對台灣芒果也這麼做。

胡忠一與一行今天上午在日本 SAEKI（佐伯）超市多摩平之森門市辦理「台灣鳳梨促銷活動」。也拜會大型蔬果供應商都樂食品公司（Dole）、日本Farmind公司及通路業者東京佐伯公司等交換意見。