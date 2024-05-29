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德里遇「嚴重熱浪」！氣溫飆至攝氏52.3度 創印度全國新高

中央社／ 新德里29日綜合外電報導
印度氣象局（IMD）說，德里的氣溫今天飆升到攝氏52.3度，創下印度新高紀錄。圖為印度艾哈邁達巴德，熱浪期間，工人在坎卡里亞湖入口處撐起遮陽傘。路透
印度氣象局（IMD）說，德里的氣溫今天飆升到攝氏52.3度，創下印度新高紀錄。圖為印度艾哈邁達巴德，熱浪期間，工人在坎卡里亞湖入口處撐起遮陽傘。路透

印度氣象局（IMD）說，德里的氣溫今天飆升到攝氏52.3度，創下印度新高紀錄。

法新社報導，印度氣象局今天下午通報，德里郊區孟吉希普（Mungeshpur）氣溫來到「嚴重熱浪狀況」，比拉吉斯坦邦（Rajastha）沙漠地區先前的全國最高氣溫紀錄，高出攝氏1度以上。

路透社報導，氣象官員說，過去幾天異常高的夏季氣溫帶來了「熱浪」到「嚴重熱浪」的狀況，不過從明天開始，印度西北部和中部的高溫可能會有所緩解。

當印度最高氣溫比平常高出攝氏4.5到6.4度時，印度將宣布出現熱浪；當最高氣溫比平常高出攝氏6.5度或更高時，印度宣布出現嚴重熱浪。

印度亞洲國際新聞社（ANI）報導，在印度東部比哈邦（Bihar）的一所公立學校，學生們在高溫下暈倒。影片畫面顯示一名女孩躺在教室的長凳上，老師把水灑在她的臉上，並用書本為她搧風。

治療這些學生的醫院醫生庫瑪（Rajnikanth Kumar）說：「電解質失衡導致暈倒、嘔吐和頭暈。」

亞洲今年夏季更加炎熱，科學家說，人類造成的氣候變遷加劇這個趨勢。

居民今天在德里的納雷拉（Narela）地區發送免費冷飲，納雷拉昨天的氣溫也高達攝氏49.9度。

印度 氣溫 熱浪

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