大赦國際揭死刑數據！執行創近十年來新高 估這國家「數字不公開仍居冠」

人權組織大赦國際本周三（5月29日）發布的2023年全球死刑報告顯示，根據公開數據，世界各國（不包括中國、朝鮮等國）共執行了1153例死刑。與2022年的883例相比上升了31%。也是該組織自2015年以來統計的最高數字。

全球仍在執行死刑的有16個國家。其中少數國家所公開的處決數量佔了全球總數的絕大部分：伊朗至少853例，沙特172例。其後的數字是：索馬裡38例，美國24例，伊拉克16例，也門15例，埃及8例，科威特、孟加拉國和新加坡各5例。

中國仍最多，數字不公開

上述統計數字都未將中國包括在內。大赦國際估算，中國仍是全球執行死刑最多的國家，每年的執行數量在數千例。但由於有關數字在中國被視為國家機密，不予公開，因此未被納入報告統計。同樣的情況也存在於朝鮮和越南，兩國被懷疑大量執行死刑。

中國每年數千的處決數字，如何估算得出？大赦國際德國分部書面回復德國之聲表示，鑑於中國多年以來都不發布死刑數據，推算的基礎是「以往的數據和不同的即時消息來源」，數字是「匯總各地處決信息後交差比對得出的，即便是最低估計數也在千人以上」。

大赦國際補充道，自2009年起該組織不再發布對中國執行死刑數量的具體估算數值，原因之一是擔心數字被中國政府錯誤引述，並強調，由於信息不完整不透明，該組織之前所能發布的涉及中國的數字，都遠遠低於實際的處決數字。

德國聯邦議院人權委員會主席、自民黨政治家阿爾特（Renata Alt）對德國之聲表示，全球死刑數量的激增令人震驚，而大赦國際的報告揭示的僅僅是冰山一角，因為某些國家的死刑數字不為人所知。

疫情曾延緩處決

在大赦國際看來，一個積極的發展是，實際執行死刑的國家在減少，從2022年的20個減少到2023年的16個。在白俄羅斯、日本、緬甸和南蘇丹已經不再實施處決。全球正式廢除死刑的國家有144個。

2023年全球52個國家做出的死刑判決有2428例，比2022年上升20%。

大赦國際死刑問題專家麥斯奧爾（Max Meißauer）對德國之聲解釋說，全球處決數量反彈的一個原因是，新冠疫情期間因防疫封控，死刑的執行明顯減少，「但2023年這一趨勢不再」。

他補充說，在一些國家，死刑被作為政治迫害的工具。尤其是在伊朗，公開處決一向是政治鎮壓和震懾社會的手段。此外，全球6成以上被處決者，依據國際法其罪名都是不應被判處死刑的，例如涉毒品犯罪。在中國，販毒和貪污受賄也是可被判處死刑的罪名。

值得注意的是，索馬裡執行死刑的數量成倍增加，從2022年的6例激增到2023年的38例。此外在撒哈拉以南的非洲國家，2023年死刑判決猛增了66%。

美國在全球執行死刑的排行榜上名列第四，2023年有24人被處決，2022年為18人。在愛達荷州和田納西州，議會正在討論增加處決方法的法律草案，除注射毒劑外，新的提案建議引入槍決。

在死刑議題上，除了官方抗議，德國政界人士會利用雙邊會談、高層互訪或國際會議的機會談及，對有關國家施加一定壓力。但大赦國際認為這還不夠，麥斯奧爾說：「我們希望，聯邦政府能更加重視消滅死刑的鬥爭，對引起負面關注的國家，應該以明確的外交措施做出回應」。

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