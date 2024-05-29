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正征服大陸市場！日本水產止步之際 俄羅斯螃蟹捕撈公司對陸供應增

中央社／ 台北29日電
俄媒近日引述俄羅斯出口中心報導，俄羅斯遠東地區最大螃蟹捕撈公司去年對中國的產品供應增加33%，俄羅斯螃蟹出口企業正在「征服」中國市場。圖為中國東北黑龍江省哈爾濱市舉行的中俄博覽會。新華社
俄媒近日引述俄羅斯出口中心報導，俄羅斯遠東地區最大螃蟹捕撈公司去年對中國的產品供應增加33%，俄羅斯螃蟹出口企業正在「征服」中國市場。圖為中國東北黑龍江省哈爾濱市舉行的中俄博覽會。新華社

俄媒近日引述俄羅斯出口中心報導，俄羅斯遠東地區最大螃蟹捕撈公司去年對中國的產品供應增加33%，俄羅斯螃蟹出口企業正在「征服」中國市場。

俄羅斯衛星通訊社日前報導，總部位於海參崴的俄羅斯蟹業集團公司是俄羅斯遠東地區最大螃蟹捕撈公司，生產21種螃蟹產品，包括深加工產品，每年捕撈配額為18.2萬噸。2023年，俄羅斯蟹業集團公司占俄羅斯對中國活蟹出口總量的28%（8600噸，增年71%）。

在俄羅斯出口中心的支持下，俄羅斯蟹業集團公司參加國外展覽和商務活動，包括由黑龍江省商務廳、俄羅斯出口中心共同舉辦的「俄羅斯食品文化節（俄羅斯製造）」，活動於17至21日在哈爾濱舉行。

中國去年8月因福島核處理水排海而暫停日本水產品進口；俄烏戰爭爆發後，美國禁止從俄羅斯進口海鮮，去年底更進一步宣布禁止進口原產於俄羅斯但在第三國加工的鮭魚、鱈魚和螃蟹等。

香港01今天引述今日俄羅斯報導，中國暫停進口日本水產品之際，俄羅斯對西方的出口也因制裁受到限制，俄羅斯大幅增加對中國水產品的供應。

俄羅斯蟹業集團公司負責商業問題的副總經理尤羅娃稍早時告訴俄媒，預測俄羅斯今年對中國的活蟹出口將比去年增加7%至10%。

報導引述負責食品安全監管的機構數據指出，俄羅斯水產品資源豐富的遠東濱海邊疆行政區和遠東薩哈林島的海鮮出口量去年飆升72%，中國成為俄羅斯遠東地區魚類產品的主要買家。

此外，中俄貿易額去年達到創紀錄的2401億美元，中國連續14年成為俄羅斯第一大交易夥伴國。中國在俄羅斯外貿的占比也超過歐盟，成為俄羅斯首要交易夥伴。

俄羅斯 日本 海鮮 螃蟹

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