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酷炎熱浪侵襲！印度德里氣溫「飆破攝氏49.9度」 創當地最高紀錄

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
印度近日遭受熱浪侵襲，28日首都德里氣溫達破紀錄攝氏49.9度。美聯社
印度近日遭受熱浪侵襲，28日首都德里氣溫達破紀錄攝氏49.9度。美聯社

印度近日遭受熱浪侵襲，28日首都德里氣溫高達攝氏49.9度，創該地區最高紀錄，同時當局警告缺水危機。

根據印度氣象局（IMD）數據，28日德里郊區納雷拉（Narela）和孟格甚普爾（Mungeshpur）兩個氣象站的氣溫比預期高出攝氏9度，警告高溫有害健康，特別是針對嬰兒、老年人和患有慢性疾病者。

高溫對印度來說並不陌生。氣象局預測29日德里將持續出現類似高溫，並已發布紅色警報，提醒民眾中暑可能性極高。2022年5月，德里部分地區氣溫達到攝氏49.2度。

德里當局警告，天氣酷熱難耐，存在水資源短缺問題。水利部部長瑪琳娜（Atishi Marlen）表示，為解決缺水問題，已採取一系列措施，包括在許多地區將供水次數從每日兩次減至每日一次。

印度 熱浪 高溫

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