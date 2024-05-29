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曾被承認為文化傳統一部分 哥倫比亞國會通過法案「禁止鬥牛」

中央社／ 波哥大28日綜合外電報導
哥倫比亞國會今天通過禁止鬥牛法案。鬥牛是這個南美國家備受爭議卻也相當受歡迎的消遣活動，每年有數以百計場鬥牛賽，吸引數以千計觀眾。情境示意圖／Ingimage
哥倫比亞國會今天通過禁止鬥牛法案。鬥牛是這個南美國家備受爭議卻也相當受歡迎的消遣活動，每年有數以百計場鬥牛賽，吸引數以千計觀眾。情境示意圖／Ingimage

哥倫比亞國會今天通過禁止鬥牛法案。鬥牛是這個南美國家備受爭議卻也相當受歡迎的消遣活動，每年有數以百計場鬥牛賽，吸引數以千計觀眾。

法新社報導，如果獲得先前支持限制鬥牛的左翼總統裴卓（Gustavo Petro）批准，這項禁令將於2027年生效。

哥國眾議院以93票對2票通過這項法案。

哥倫比亞參議員巴迪亞（Andrea Padilla）在社群媒體X發文指出，這項決定是「歷史性的一步」。

這項法律將使哥倫比亞跟進同地區的巴西、智利、阿根廷、烏拉圭和瓜地馬拉，成為禁止鬥牛的國家之一。

2018年，憲法法院承認鬥牛是哥倫比亞文化傳統的一部分，但美洲最古老的鬥牛城市之一、首都波哥大在那之後宣布傷害或殺害公牛為非法行為，取消鬥牛活動中最血腥的殺牛環節，也希望最終能禁止血腥的鬥牛運動。

目前仍在舉行鬥牛活動的國家僅8個，哥倫比亞是其中之一，另外7國是厄瓜多、法國、墨西哥、秘魯、葡萄牙、西班牙和委內瑞拉。

哥倫比亞 社群媒體

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