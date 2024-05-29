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餐廳暴增、魚店不見、一堆中系店家…東京阿美橫丁「劇變」面目全非

聯合新聞網／ 綜合報導
阿美橫丁商店街現今風貌已和過去大不相同。圖擷自阿美橫丁IG
阿美橫丁商店街現今風貌已和過去大不相同。圖擷自阿美橫丁IG

東京上野的「阿美橫丁」是當地著名的街區，然而在大批觀光客湧入，以及原店家經營者逐漸退出等等因素，使得當地商店結構產生巨大變化，已經不再是過去的那個阿美橫丁。

根據日本媒體「東洋經濟ONLINE」報導，現在一到阿美橫丁，就會聽到用中文交談的觀光客，購買來自北海道的土產「白色戀人」；還有大批人群，排隊等著吃便宜的鮭魚丼、海鮮丼；另外還有穿著制服的女高中生，到韓風的起司熱狗店家聚集，也有專賣台灣「嫩仙草」的店面。

阿美橫丁聯合會副會長千葉速人指出，過去阿美橫丁其實沒有什麼餐廳，但就在五、六年前左右，餐廳的數量明顯暴增。相對地，原先街上200多間店裡，有接近40家是鮮魚店和乾物店，但現在鮮魚店的數量已經寥寥可數。

而造成當地劇變的原因，在於疫情影響、原店家無人接班，以及中國系店家逐漸進駐等等。現在阿美橫丁平日會有數萬人，年底假期則有數十萬人湧入，其中有高達七成是外國人。使得原先以商品種類豐富聞名、「車子以外什麼都賣」適合挖寶的阿美橫丁，產生了巨大的變化。

報導指出，阿美橫丁在戰後曾經是黑市，後來隨著時代的演進，變成之前的商店街。而從如今的趨勢來看，阿美橫丁越來越「多國籍化」、「混沌化」恐怕在所難免。未來會是越來越多來自中國、台灣的店家進駐，還是日本年輕一代能夠開拓出新版的阿美橫丁，是可以觀察的地方。

日本 東京

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