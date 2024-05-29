「基隆-石垣島」將開定期船班！傳由韓籍豪華郵輪運航 船上可泡湯
日本沖繩縣石垣市目前正在計畫將與台灣基隆市開設定期船路，而近來石垣市官方證實，未來將可能由韓國籍，且是韓國最具規模的郵輪「PANSTAR DREAM」負責兩地之間的往來。
根據日本媒體「沖繩時報」報導，據傳石垣市市長中山義隆近來已經赴韓，與對方幹部商量相關事宜，過程相當順利。過往雖然曾經規劃由台灣籍的船隻來運航，但該公司日前已經賣給希臘企業，讓石垣市必須找尋其他替代船隻。
目前敲定的郵輪為1997年所製造，現正航行於釜山和大阪之間。船隻全長160公尺，重量為21000噸，旅客人數上限為545人，另外還能裝約180個貨櫃。
船內的設施也相當豪華，有附三溫暖的大浴場、餐廳、免稅商店、VIP室等等。房間堪比高級飯店，但價格帶幅度大，預估從富裕層到校外教學的客群都能吸引到。
石垣市預計將在今年確定候補船的選擇。由於是民間企業來營運這條定期航線，因此也準備要設立相關法人組織。確切啟航日期則尚未確定。
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