晚上幾點傳LINE才不打擾人？日媒調查結果出乎意料「重點非時間」

現代無論是工作聯繫，還是朋友間哈啦聊天，都會用像是LINE等通訊軟體傳遞訊息。雖然隨時都可以對話相當方便，不過有時太晚傳訊，也可能會打擾到對方。近來日本媒體就進行調查，探討在一般的觀點裡，會認為幾點之後，最好就該避免傳訊。

根據日本媒體「南日本新聞社」報導，調查問卷以1小時做為區間，列出「晚間九點」、「晚間十點」等等選項，詢問100位民眾，看看他們可以接受最晚在幾點時收到LINE訊息。統計結果，有多達65人回答「不管幾點傳訊都沒問題」，是最多人選的選項。

許多人表示，當他們自己要就寢時，就會關閉手機的通知功能，往往別人傳訊了，也等到隔天再統一回覆。一位念專科的20歲女性表示，她認為LINE可以挑選自己喜歡的時間回覆，這點和電話相當不同，因此也不會感到壓力。

另一方面，調查又詢問如果是自己聯繫別人時，覺得幾點之後就應該避免傳訊。一位高中一年級的女學生表示，如果是自己關係不錯的好朋友，就會覺得無論何時傳訊都沒問題。但如果是長輩，就會盡量避免晚間九點後傳訊。另一位30歲的上班族男性則表示，原則上會避免在十點後傳訊。

一位高三的女學生表示，如果並非緊急狀況，過凌晨還聯絡對方，算是違反禮儀了。另一位67歲的自營業男性則認為，能接受最晚的就是在九點之前，並且認為如果真的有急事，就直接打電話，依據狀況區分好聯絡手段這點，才是最重要的。