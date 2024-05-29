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2024「全球25間最佳航空公司」出爐！卡達奪冠 長榮也上榜

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
全球航空評鑑網站「AirlineRatings.com」公布2024年全球25間最佳航空公司，台灣長榮航空榮獲第13名。路透
全球航空評鑑網站「AirlineRatings.com」公布2024年全球25間最佳航空公司，台灣長榮航空榮獲第13名。路透

全球航空評鑑網站「AirlineRatings.com」根據12項標準，評選出2024年全球25家最佳航空公司卡達航空從去年第1的紐西蘭航空手中，重新奪回冠軍寶座，而長榮航空則排名第13，是唯一入榜的台灣航空公司。

「AirlineRatings.com」每年都會根據航空公司的安全性、創新性、機隊年齡、旅客意見、盈利能力、產品評級以及遠期機隊訂單等12個項目，評估全球300多家航空公司的綜合表現。

根據今年排行榜，前10名依序為，卡達航空、大韓航空、國泰航空、紐西蘭航空、阿聯酋航空、法荷航、全日空、阿提哈德航空、澳洲航空、維珍航空。

AirlineRatings.com主編湯瑪斯（Geoffrey Thomas）表示，前10名的分數其實都非常接近，但卡達航空在許多項目都名列第1，除了整體排名外，卡達航空也連續第5年被評選為「最佳商務艙」和「最佳餐飲」。

第11名至第25名則是越南航空、新加坡航空、長榮航空、TAP葡萄牙航空、芬蘭航空、捷藍航空、夏威夷航空、阿拉斯加航空、漢莎航空、土耳其航空、英國航空與西班牙航空（IGA集團）、加拿大航空、達美航空、聯合航空以及美國航空。而排名第13的長榮航空，是唯一入榜的台灣航空公司。

卡達 航空公司 長榮

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