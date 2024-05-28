快訊

連存證信函都不理…住戶惡意欠繳管理費 社區委員祭3招：乖乖繳3年沒再犯

地牛翻身！19:05花蓮近海地震規模4.4 最大震度3級

國會改革三讀挨批違反權力分立 傅崐萁向國民宣告：一定廢除監察院

南韓抽檢中國電商Shein兒童商品 塑化劑最高超標428倍

中央社／ 首爾28日綜合外電報導
中國時尚跨境電商Shein。 路透社
中國時尚跨境電商Shein。 路透社

韓國首都首爾政府今天表示，當局抽檢中國時尚跨境電商Shein在韓國銷售的8款皮質兒童用品，其中7款被檢出含有毒化學物質，有1款童鞋塑化劑超標428倍。

法新社等媒體報導，Shein是總部設在新加坡的中國線上快時尚零售商，以極低價格提供種類眾多的時尚服飾和配件，近年來全球人氣飆升。

Shein爆發性成長，也導致其商業行為及安全標準受到更多檢視，包括在歐洲聯盟（EU）及韓國。首爾當局每週對Shein、中國電商巨頭「拼多多」旗下Temu和阿里巴巴旗下全球速賣通（AliExpress）等平台銷售的商品進行檢測。

根據法新社及韓聯社，首爾當局在最新一輪抽檢中，對Shein在韓國市場銷售的8款皮質兒童用品進行品質安全檢測，包括童鞋、皮包和皮帶，發現多款含有大量「塑化劑」鄰苯二甲酸酯（phthalates）。

據報導，上述抽檢商品中有7款被檢出含有毒化學物質，4款兒童包中有1款的甲醛含量超標1.2倍，其餘3款的鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量最高超標153倍。

有2款兒童鞋和1款兒童皮帶的鄰苯二甲酸酯類塑化劑、鉛、甲醛含量均超標，其中1款童鞋的鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量超標428倍。

鄰苯二甲酸酯被廣泛用於軟化塑膠，存在於容器、美容產品和玩具等數千種產品中。然而，數十年來，人們已知道它們會導致荷爾蒙失調，並與肥胖、心臟病、部分癌症和生育問題有關。

塑化劑 超標

延伸閱讀

9成民眾蔬果營養攝取不足！韓國第一品牌成為健康生活新利器

南韓抽檢陸電商SHEIN兒童用品 有毒物質超標428倍

超驚人！「背著善宰跑」邊佑錫首爾見面會開賣 70萬人搶票等待

韓國第一美女結婚17年！認證「戀愛跟結婚不一樣」

相關新聞

孕妻年薪百萬想離職當全職媽媽 尪提1建議遭嗆：不是個男人

結婚生子是人生大事，但男女若對婚後、生小孩後的生活規劃缺乏共識，恐引發衝突。一名人夫表示，年薪達150萬的妻子突然計畫在孩子出生滿6個月的時候辭職，要求由他一人養家。但他認為薪水難以負擔全家的開銷並提出建議，沒想到卻被妻子嗆「不是個男人」，該名人夫因此上網求助眾人「該怎麼辦」。文章一出，引來不少網友力挺，表示女方的想法確實不合理。...

致命氣旋長時間滯留孟加拉 專家稱氣候變遷所致

孟加拉氣象專家今天表示，對當地造成大規模破壞的致命氣旋雷馬爾（Remal），是他們經歷過有史以來形成速度最快、持續時間最...

教宗傳私下戲稱部分神學院已有太多男同志 卻用了「冒犯性貶意詞」

多分義大利報紙報導，天主教教宗方濟各據稱日前跟主教討論容許男同性戀進入神學院問題時，講出了一個冒犯性的貶意詞。

南韓抽檢中國電商Shein兒童商品 塑化劑最高超標428倍

韓國首都首爾政府今天表示，當局抽檢中國時尚跨境電商Shein在韓國銷售的8款皮質兒童用品，其中7款被檢出含有毒化學物質，...

蘭蔻、雅詩蘭黛香水被點名！BBC臥底供應鏈 揭原料業者非法雇用童工

英國廣播公司（BBC）報導揭露，國際知名彩妝企業巴黎萊雅（L'Oréal）和雅詩蘭黛（Estée Lauder）旗下香水...

天氣不佳！日航與全日空取消羽田機場部分航班 影響約5300名旅客

受到鋒面與低氣壓等影響，日本航空與全日空今天取消以日本東京都羽田機場為主的部分航班，已知共影響約5300名旅客。東海道新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。