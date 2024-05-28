南韓抽檢中國電商Shein兒童商品 塑化劑最高超標428倍

韓國首都首爾政府今天表示，當局抽檢中國時尚跨境電商Shein在韓國銷售的8款皮質兒童用品，其中7款被檢出含有毒化學物質，有1款童鞋塑化劑超標428倍。

法新社等媒體報導，Shein是總部設在新加坡的中國線上快時尚零售商，以極低價格提供種類眾多的時尚服飾和配件，近年來全球人氣飆升。

Shein爆發性成長，也導致其商業行為及安全標準受到更多檢視，包括在歐洲聯盟（EU）及韓國。首爾當局每週對Shein、中國電商巨頭「拼多多」旗下Temu和阿里巴巴旗下全球速賣通（AliExpress）等平台銷售的商品進行檢測。

根據法新社及韓聯社，首爾當局在最新一輪抽檢中，對Shein在韓國市場銷售的8款皮質兒童用品進行品質安全檢測，包括童鞋、皮包和皮帶，發現多款含有大量「塑化劑」鄰苯二甲酸酯（phthalates）。

據報導，上述抽檢商品中有7款被檢出含有毒化學物質，4款兒童包中有1款的甲醛含量超標1.2倍，其餘3款的鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量最高超標153倍。

有2款兒童鞋和1款兒童皮帶的鄰苯二甲酸酯類塑化劑、鉛、甲醛含量均超標，其中1款童鞋的鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量超標428倍。

鄰苯二甲酸酯被廣泛用於軟化塑膠，存在於容器、美容產品和玩具等數千種產品中。然而，數十年來，人們已知道它們會導致荷爾蒙失調，並與肥胖、心臟病、部分癌症和生育問題有關。