文／蔡瓅萱

巴黎奧運將近，除了各項競賽的選手名單、賽程令人期待之外，充滿特色的賽事場館也備受關注。身為歷史悠久的藝術之都，巴黎有許多美麗的古蹟建築，在這次奧運中也結合各項賽事，將經典地標化身賽場，讓奧運殿堂更添神聖氣息。不僅如此，巴黎奧運更承襲東京奧運的永續理念，以減少碳足跡為目標進行賽場規劃，快跟著《網路溫度計DailyView》一起來看看奧運賽場亮點吧！

歷史地標結合賽場引爆期待 首度於塞納河舉行戶外開幕式

過去巴黎曾在1900年及1924年舉辦過奧運賽事，本屆奧運為巴黎第3度擔任主辦城市，共計有206個國家及地區參賽，總共28個運動項目及304項賽事。競賽場館將結合許多古蹟建築，加上巴黎本身迷人的城市歷史和人文藝術風貌，因此這次的賽場規劃讓許多人格外期待。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，可以看見「巴黎奧運」近一年的地點熱門關鍵字包含了許多知名的地標，其中「艾菲爾鐵塔」前的「戰神廣場」、「巴黎大皇宮」、「凡爾賽宮」、「協和廣場」、「拉維特園區」等等，都是即將在巴黎奧運成為賽場的歷史景點，引發許多關注和討論。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

本屆奧運首度將開幕式搬到戶外，在塞納河舉行，各國選手將乘坐船隻從奧茨橋朝耶拿橋前進，寬闊的戶外空間將迎來更多觀眾，現場預計可容納60萬人。許多知名古蹟也化身競賽場地，艾菲爾鐵塔前的戰神廣場將舉行沙灘排球、柔道及摔角；耶拿橋則成為鐵人三項、公開水域游泳的臨時場地；擊劍、跆拳道將在巴黎大皇宮舉行；榮軍院前的廣場為射箭賽場；凡爾賽宮前的Etoile Royale廣場將舉行馬術、現代五項等項目；塞納河右岸的協和廣場，則會成為滑板以及新增項目霹靂舞的賽場。

使用95%既有場館 選手村採100%再生能源

巴黎奧運最大的特色，就是利用95%既有的體育場館，再加上結合各大地標搭建的臨時場館。過去舉行奧運的城市往往都會蓋設新場館，不過這次巴黎奧運承襲東京奧運環保減碳的精神，使用既有場館舉行大部分賽事，選手村也採用100%可再生能源，希望在奧運結束後仍成為可持續發展的社區。

巴黎奧運限定！薰衣草紫賽道超浪漫

法國最大的體育場「法蘭西體育場」，將作為這次巴黎奧運的主場館，田賽、徑賽、七人制橄欖球等賽事都將在此舉行。特別的是，不同於傳統田徑場的紅色跑道或是部分賽場的藍色跑道，法蘭西體育場為這次的巴黎奧運，換上了薰衣草紫的賽道，由義大利知名跑道製造商Mondo Sport & Flooring負責，不只傳遞了專屬巴黎的浪漫情調，更呼應了主視覺的色彩，讓人有徜徉在法國薰衣草田的感覺。

首創「文化奧運」、加深性平概念 展現多元共融精神

此外，巴黎奧運也希望能展現多元共融的時代精神，除了加深「性別平等」的概念外，也首度舉行「文化奧運」，邀請不同國家在巴黎最大藝文聚落拉維特園區進行文化展演，打造大型文化競技場，包含台灣在內共10幾個國家一同參與這場盛宴，成為競技賽事之外特別的「文化運動會」。









分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年05月28日至2024年05月26日。