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孕妻年薪百萬想離職當全職媽媽 尪提1建議遭嗆：不是個男人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人夫表示年薪達150萬的妻子，突然提出在孩子出生滿6個月的時候辭職的計畫，並要求由他一人養家。情境示意圖。圖／ingimage
一名人夫表示年薪達150萬的妻子，突然提出在孩子出生滿6個月的時候辭職的計畫，並要求由他一人養家。情境示意圖。圖／ingimage

結婚生子是人生大事，但男女若對婚後、生小孩後的生活規劃缺乏共識，恐引發衝突。一名人夫表示，年薪達150萬的妻子突然計畫在孩子出生滿6個月的時候辭職，要求由他一人養家。但他認為薪水難以負擔全家的開銷並提出建議，沒想到卻被妻子嗆「不是個男人」，該名人夫因此上網求助眾人「該怎麼辦」。文章一出，引來不少網友力挺，表示女方的想法確實不合理。

國外一名37歲的男子在Reddit發文求助，表示39歲的妻子計畫在孩子出生滿6個月的時候辭職，這樣的決定讓他備感憂慮，該名人夫同時道出家裡目前的經濟狀況，並詢問眾人「我該怎麼辦？」

該名人夫說明自己年薪約70萬，妻子年薪達150萬，若妻子辭掉工作，自己的薪水難以負擔全家的開銷。雖然他曾和妻子討論，建議犧牲生活品質降低開銷，包含賣掉他的車、減少外出用餐的頻率、不做美髮等，但妻子拒絕妥協，表示「不想活得像個窮人」，並怒嗆他提出這樣的建議根本「不是個男人」。

該名人夫表示，妻子認為他一個人的薪資足以扛起整個家庭的開銷，但他認為這是不可能的；此外，妻子更說後悔懷孕、結婚。他對此感到非常困擾，認為自己雖然可以在晚上找到第二份工作，但擔心犧牲與妻小相處的時光。該名人夫因此求助眾人有什麼解方，「我的目標是希望讓太太開心，同時也可以在假日多陪伴孩子」。

文章一出，不少網友感到不解，認為原PO妻子的想法不合理，「她真的認為你們收入變成現在的三分之一之後，不用做任何犧牲就足夠生活嗎？」、「你太太的思想充滿性別歧視而且過時」、「太荒謬了，等於你的薪水要能達到現在的三倍」、「如果她想要當全職媽媽，她應該在跟收入只有她一半的男人結婚生子之前，就考慮到這點」、「為什麼你們兩人婚前沒有討論這些事」。

有網友則推測可能是懷孕的關係，「如果這樣的態度是懷孕之後才有，那可能是受賀爾蒙影響」。另有網友提供建議，「去做婚姻諮商吧」、「建議妻子請假一年怎麼樣？然後兩個人一起制定預算，並從現在開始存錢」、「她可以在產後待在家裡，然後找個兼職，同時要能夠適應開銷減少的生活」、「應該還是可以靠你的薪水生活，但開銷勢必要大幅縮減」。

人夫 全職媽媽 婚姻 性別歧視 懷孕 結婚 薪資

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