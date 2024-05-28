蘭蔻、雅詩蘭黛香水被點名！BBC臥底供應鏈 揭原料業者非法雇用童工

英國廣播公司（BBC）報導揭露，國際知名彩妝企業巴黎萊雅（L'Oréal）和雅詩蘭黛（Estée Lauder）旗下香水原料供應商遭控非法雇用童工，違反過去簽署聯合國消除童工承諾書。埃及供應商則喊冤，稱是集團壓低預算，不得已才使用工資低廉的童工，減少成本。

BBC去年臥底潛入香水供應鏈發現，巴黎萊雅旗下的蘭蔻（Lancôme）香水Idôle L'Intense和雅詩蘭黛艾琳系列香水（Aerin Beauty），包含Ikat Jasmine與Limone Di Sicilia，均使用埃及童工採摘的茉莉花原料。茉莉花是香水重要原料，而全球將近半數茉莉花產自埃及。

業內人士透露，少數擁有眾多奢侈品牌的企業壓縮預算，導致供應鏈人力成本非常低。除此之外，業內用來檢查供應鏈的審計系統制度存在嚴重缺陷。

BBC臥底拍攝發現，為香水代工廠供貨的農場中，有相當程度的採摘者是15歲以下兒童。多個消息人士透露，有的兒童在代工廠的農場工作，部分採摘者年齡介於12歲至14歲。

在埃及，15歲以下者在晚間9時至上午7時之間工作是非法的。採摘者一般要在太陽出來前開始工作，以免曝曬造成傷害。

獨立調香師洛達密爾（Christophe Laudamiel）和一些業內人士指出，就是巴黎萊雅和雅詩蘭黛這種企業擁有所有權力，他們制定緊迫的預算，最後成本壓力從代工廠往下轉嫁到彩摘者。

洛達密爾說，品牌企業並不負責採摘者工資，也不管理茉莉花實際價格，這些不在他們的範圍，「市面上的高檔品和採摘者實際拿到的報酬存在很大落差。」

香水品牌和代工廠標榜道德採購，供應鏈的每個雇主也都簽署對聯合國的承諾書，保證遵守安全工作規範和消除童工，實際作為卻背道而馳。

對此巴黎萊雅回應，說他們堅定尊重人權，雅詩蘭黛則表示，已經聯繫供應業者。