巴布亞紐幾內亞山崩滅村 澳洲援助5300萬元

2014年4月，276名奈及利亞女孩遭恐怖組織博科聖地從奈國奇博克鎮的一所中學綁架，至今仍有多人下落不明。其中一位名叫多達（Saratu Dauda）的女孩，去年終於逃離博科聖地控制，26歲的她從一個父母寵愛的快樂少女，轉變為3個女兒的伊斯蘭教母親。 她待過叢林，幾乎淪為奴隸，被強迫結婚生子，卻也稱不曾被洗腦，不願從穆斯林轉回原本的基督教信仰，因此無法回到父母身旁。真實人生就是有那麼多讓人難解的曲折。

2024-05-28 08:10