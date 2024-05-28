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巴布亞紐幾內亞山崩滅村 澳洲援助5300萬元

中央社／ 雪梨28日專電

太平洋島國巴布亞紐幾內亞24日發生大規模山崩，一座村莊被摧毀，約2000人遭活埋。澳洲政府昨天宣布援助250萬澳元（約新台幣5352萬元），澳洲軍隊將提供後勤支援。

巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）北部24日發生大規模山崩，一座偏遠村莊被摧毀。巴紐政府27日向聯合國通報，指山崩讓超過2000人被活埋。

澳洲政府27日宣布，提供巴紐人道援助250萬澳元，將派遣技術專家支援災害評估，並為後續重建提供意見，澳洲軍隊也將提供後勤支援。

澳洲政府表示，在這個悲傷的時刻，澳大利亞與巴紐人民和政府站在一起。

澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（David Marles）說，在這個艱難時刻，澳洲作為巴紐親密的鄰居與朋友，將繼續提供支援，兩國軍隊會密切合作，這證明兩國與軍隊間密切的夥伴關係。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）表示，澳洲與巴紐人民站在一起，隨時考慮提供額外支援。

澳洲國際發展與太平洋事務部長康洛伊（PatConroy）說，將繼續與人道主義合作夥伴巴紐政府密切合作，因應此事與支援重建工作。

國防部 巴布亞紐幾內亞 澳洲

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