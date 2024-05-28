印度東北連日豪雨 採石場坍方釀10死

由於連日大雨，印度東北米左拉姆省（Mizoram）首府艾左（Aizawl）今天清晨發生採石場坍方事故，至少10名工人不幸喪生。

艾左警方表示，坍方事故發生在今天上午6時左右，截至印度時間中午（台北時間下午2時30分）前，已挖出10具屍體，可能還有人受困在瓦礫堆下，但持續不斷的降雨導致搜救作業受阻。

搜救人員也在災區救出一名兒童，目前正在醫院救治中。

受到強烈氣旋雷馬爾（Remal）的影響，印度東北部地區已連日降下暴雨，艾左多處發生土石流，通往其他城鎮的道路現已暫時受阻。

印度氣象局今天上午8時已將雷馬爾降為強低氣壓（deep depression），但仍向印度東北地區發布大雨警報。

在米左拉姆省，政府機構及各級學校今天全數停班停課。