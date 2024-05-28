快訊

立院職權行使法完成二讀！綠委朝韓國瑜射「青鳥紙飛機」 藍委急用標語遮擋

羅智強遭邱議瑩打臉！徐巧芯「加入戰局」拉衣角理論 議場爆發拉扯衝突

直播突遭邱議瑩攻擊嗆「沒被打過嗎？」 羅智強辦公室譴責：研擬法律處理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

印度東北連日豪雨 採石場坍方釀10死

中央社／ 新德里28日專電
強烈氣旋雷馬爾（Remal）挾帶強風豪雨侵襲印度及孟加拉沿岸地區。 法新社
強烈氣旋雷馬爾（Remal）挾帶強風豪雨侵襲印度及孟加拉沿岸地區。 法新社

由於連日大雨，印度東北米左拉姆省（Mizoram）首府艾左（Aizawl）今天清晨發生採石場坍方事故，至少10名工人不幸喪生。

艾左警方表示，坍方事故發生在今天上午6時左右，截至印度時間中午（台北時間下午2時30分）前，已挖出10具屍體，可能還有人受困在瓦礫堆下，但持續不斷的降雨導致搜救作業受阻。

搜救人員也在災區救出一名兒童，目前正在醫院救治中。

受到強烈氣旋雷馬爾（Remal）的影響，印度東北部地區已連日降下暴雨，艾左多處發生土石流，通往其他城鎮的道路現已暫時受阻。

印度氣象局今天上午8時已將雷馬爾降為強低氣壓（deep depression），但仍向印度東北地區發布大雨警報。

在米左拉姆省，政府機構及各級學校今天全數停班停課。

印度

延伸閱讀

被公司派往印度出差…工程師怨與面試不符想離職 薪水曝光全場搖頭

大雨續襲中南部！9縣市豪雨特報恐下到晚上

天降豪雨！苗栗縣6處地下道清晨都積水 車輛受困

影／上班注意！豪雨狂降中台灣 國道后里段水淹半輪胎高

相關新聞

蘭蔻、雅詩蘭黛香水被點名！BBC臥底供應鏈 揭原料業者非法雇用童工

英國廣播公司（BBC）報導揭露，國際知名彩妝企業巴黎萊雅（L'Oréal）和雅詩蘭黛（Estée Lauder）旗下香水...

印度東北連日豪雨 採石場坍方釀10死

由於連日大雨，印度東北米左拉姆省（Mizoram）首府艾左（Aizawl）今天清晨發生採石場坍方事故，至少10名工人不幸...

日本地方政府架黑布幕禁拍富士山 陸客挖洞照樣拍

日本山梨縣富士河口湖町一家便利商店近年成為遊客拍攝富士山的熱門景點，引發觀光公害亂象。富士河口湖町公所21日派員在對面的...

阿根廷正義審判：不讓國家錯誤被遺忘，紀錄片團隊追尋記憶之旅

1985年，阿根廷軍人政權倒台的第二年，就讀大學的阿爾貝托．龐賽（Alberto Daniel Ponce）不時會在公共電視台新聞節目上，看到一段3分鐘的法庭影片——自4月開始，至12月結束，從秋風吹起到夏日時分，無論社會喧囂與否，電視上那短短3分鐘的影像，始終無聲。

真實人生／當奴隸或人妻...遭博科聖地綁架9年 奇博克女孩叢林歸來已回不了家

2014年4月，276名奈及利亞女孩遭恐怖組織博科聖地從奈國奇博克鎮的一所中學綁架，至今仍有多人下落不明。其中一位名叫多達（Saratu Dauda）的女孩，去年終於逃離博科聖地控制，26歲的她從一個父母寵愛的快樂少女，轉變為3個女兒的伊斯蘭教母親。 她待過叢林，幾乎淪為奴隸，被強迫結婚生子，卻也稱不曾被洗腦，不願從穆斯林轉回原本的基督教信仰，因此無法回到父母身旁。真實人生就是有那麼多讓人難解的曲折。

尼加拉瓜記者 獲新聞自由金筆獎

世界新聞出版協會（WAN-IFRA）昨在丹麥哥本哈根宣布，將今年的新聞自由金筆獎，頒給目前正在哥斯大黎加流亡的尼加拉瓜記...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。