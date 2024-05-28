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熱帶風暴艾維尼侵襲菲律賓奪7命 朝日本東部海岸前進

中央社／ 馬尼拉28日綜合外電報導
菲律賓總統小馬可仕。歐新社資料照
菲律賓總統小馬可仕。歐新社資料照

菲律賓當局表示，週末來襲的熱帶風暴艾維尼（Ewiniar）至少已奪走7人性命。菲國總統小馬可仕（Ferdinand MarcosJr.）今天表示，搜救工作將持續進行。

艾維尼為菲律賓首都馬尼拉以南的省分帶來強風暴雨，導致機場、海港關閉，電力供應中斷。

艾維尼今天朝日本東部海岸前進，持續風速達到每小時130公里，陣風更達每小時160公里。

菲律賓南部的東米薩米斯省（Misamis OrientalProvince），有一棵樹倒下時壓到了一輛車，車上其中一名14歲女孩被證實已經喪命。

馬尼拉以東的奎松省（Quezon Province）據報有6人死亡，死者當中有兩名分別是56歲、22歲的男子是溺斃，另有一名39歲男子遭倒下的樹木擊中而喪命。

小馬可仕在前往汶萊進行國是訪問之前表示，艾維尼影響了近2萬7000人，並打亂了週末3個機場、9個海港的運作。

艾維尼是今年襲擊菲律賓的第一個熱帶風暴。菲律賓平均每年遭到20個熱帶風暴侵襲，經常帶來暴雨、強風，和致命的山崩。

菲律賓 風暴 馬尼拉

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