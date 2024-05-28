影／山客失足！聖母峰攻頂5死3失蹤 稜線擠爆超危險

紐約時報報導，世界最高峰聖母峰攻頂季落在每年4月至5月份，今年登山客「擠爆」稜線的危險畫面再度在社群平台瘋傳，儘管今年攀登許可證發放數量減少，截至目前卻已經累計5人喪生、3人失蹤，罹難人數恐怕還會攀升。

聖母峰營地官員高騰（Khimlal Gautam）透露，今年登山季比去年長，但是許可證發放數量為421張，較去年的478更少。不過今年迄今已有5人罹難、3人下落不明，喪生人數可能還會增加。

每日郵報在X分享高山響導馬拉（Vinayak Jaya Malla）的影片顯示，山頂附近一條稜線大排長龍，一名山客似乎失足，緊緊攀住繩索賣力爬回稜線上。

近年攻頂聖母峰受歡迎的程度引發外界擔憂，原先就相當苛刻的攻頂之路，又面臨過度擁擠、新手山客審查不足等，變得更加危險。

每年4月至5月天氣晴朗、較少強風，被視為攻頂的最佳時機。但是天候較佳也無法保證安全，去年攻頂季多達18人死亡，創下最致命年份紀錄。