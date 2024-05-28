聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／山客失足！聖母峰攻頂5死3失蹤 稜線擠爆超危險
紐約時報報導，世界最高峰聖母峰攻頂季落在每年4月至5月份，今年登山客「擠爆」稜線的危險畫面再度在社群平台瘋傳，儘管今年攀登許可證發放數量減少，截至目前卻已經累計5人喪生、3人失蹤，罹難人數恐怕還會攀升。
聖母峰營地官員高騰（Khimlal Gautam）透露，今年登山季比去年長，但是許可證發放數量為421張，較去年的478更少。不過今年迄今已有5人罹難、3人下落不明，喪生人數可能還會增加。
每日郵報在X分享高山響導馬拉（Vinayak Jaya Malla）的影片顯示，山頂附近一條稜線大排長龍，一名山客似乎失足，緊緊攀住繩索賣力爬回稜線上。
近年攻頂聖母峰受歡迎的程度引發外界擔憂，原先就相當苛刻的攻頂之路，又面臨過度擁擠、新手山客審查不足等，變得更加危險。
每年4月至5月天氣晴朗、較少強風，被視為攻頂的最佳時機。但是天候較佳也無法保證安全，去年攻頂季多達18人死亡，創下最致命年份紀錄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言