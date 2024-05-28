快訊

國會改革法案三讀 監察院跳腳怒批：違反權力分立

登山客失足…聖母峰攻頂今年累計5死3失蹤 「稜線爆多人」超危險畫面流出

國會改革案三讀 韓國瑜1動作遭綠委批程序有問題「三讀無效」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

巴紐大規模山崩2000人喪命 找到生還者機會渺茫

中央社／ 巴紐首都莫士比港28日綜合外電報導
巴布亞紐幾內亞發生嚴重山崩，人們在觀察恩卡省的山崩地區。路透
巴布亞紐幾內亞發生嚴重山崩，人們在觀察恩卡省的山崩地區。路透

巴布亞紐幾內亞發生大規模山崩，當局正著手要撤離山崩附近的偏遠村落約7900人，並警告還可能會發生更多山崩。聯合國指出，找到生還者的機會如今已微乎其微。

法新社報導，巴紐24日凌晨發生山崩，一處偏遠高地社區被摧毀，約2000人恐遭活埋。

由於災區地點偏遠、道路連結被切斷、大雨和附近部族暴力影響，搜救工作受阻，恩卡省（Enga）行政首長查卡（Sandis Tsaka）警告說這起災難可能還會進一步惡化。

查卡指出，石灰岩、泥土和岩石持續從孟加洛山（Mount Mungalo）上崩落，當局正試圖協調將近7900人的撤離工作。

查卡說：「悲劇仍在進行中，每個小時你都能聽見岩石崩裂的聲音，聽起來像炸彈或槍響，岩石持續掉落。」

當地民眾4天4夜來僅使用鏟子和挖土棒，在幾公尺深的土堆、遭連根拔起的樹木和大小有如車輛的巨石之間挖掘尋找，景象慘不忍睹。

巴紐國防軍正攜帶重型挖土設備試圖進入災區。

找到生還者的機會愈來愈渺茫，因此搜救人員現在將重點放在找出罹難者遺體上。

不堪負荷的巴紐當局今天和聯合國機構和國際盟友召開緊急會議，希望能著手展開救濟工作。

當地民眾表示，山崩可能是由近來大雨所引發。巴紐是世上氣候最濕潤的地方之一，研究發現，與氣候變遷有關的降雨模式改變，可能加劇山崩的風險。

聯合國官員今天向法新社表示，要找到更多山崩生還者的可能性如今「微乎其微」。

聯合國兒童基金會（UNICEF）巴紐事務專員克雷爾（Niels Kraaier）說：「這不是救援任務，而是尋找遺體任務。」

聯合國開發計畫署（UN Development Programme）官員布斯（Nicholas Booth）指出，許多人拒絕撤離災區，期盼能找到摯愛的親人。

他表示，當前的重點是援助物資運送，以及災區善後工作。

布斯指出，從長遠來看，需要進行地質調查來判斷有多少人需要永久移居。

巴布亞紐幾內亞 聯合國

延伸閱讀

巴布亞紐幾內亞大山崩：超過2,000人被活埋，災區救援陷入危機

幾乎滅村！巴紐向聯合國通報山崩災情 稱逾2000人遭活埋

巴布亞紐幾內亞半夜大規模山崩！逾百人遭活埋 居民徒手挖遺體

解放軍環台軍演第2天引國際關注！聯合國、歐盟齊籲各方克制

相關新聞

教宗傳私下戲稱部分神學院已有太多男同志 卻用了「冒犯性貶意詞」

多分義大利報紙報導，天主教教宗方濟各據稱日前跟主教討論容許男同性戀進入神學院問題時，講出了一個冒犯性的貶意詞。

蘭蔻、雅詩蘭黛香水被點名！BBC臥底供應鏈 揭原料業者非法雇用童工

英國廣播公司（BBC）報導揭露，國際知名彩妝企業巴黎萊雅（L'Oréal）和雅詩蘭黛（Estée Lauder）旗下香水...

致命氣旋長時間滯留孟加拉 專家稱氣候變遷所致

孟加拉氣象專家今天表示，對當地造成大規模破壞的致命氣旋雷馬爾（Remal），是他們經歷過有史以來形成速度最快、持續時間最...

天氣不佳！日航與全日空取消羽田機場部分航班 影響約5300名旅客

受到鋒面與低氣壓等影響，日本航空與全日空今天取消以日本東京都羽田機場為主的部分航班，已知共影響約5300名旅客。東海道新...

印度東北連日豪雨 採石場坍方釀10死

由於連日大雨，印度東北米左拉姆省（Mizoram）首府艾左（Aizawl）今天清晨發生採石場坍方事故，至少10名工人不幸...

熱帶風暴艾維尼侵襲菲律賓奪7命 朝日本東部海岸前進

菲律賓當局表示，週末來襲的熱帶風暴艾維尼（Ewiniar）至少已奪走7人性命。菲國總統小馬可仕（Ferdinand Ma...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。