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雷達回波圖顯示雨帶「籠罩全日本」多條JR停駛、2縣發布避難指示

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本28日受鋒面和低氣壓影響，西日本地區經歷持續性強降雨，從雷達回波圖可見降雨區域幾乎覆蓋整個日本。取自日本氣象廳
日本28日受鋒面和低氣壓影響，西日本地區經歷持續性強降雨，從雷達回波圖可見降雨區域幾乎覆蓋整個日本。取自日本氣象廳

日本放送協會（NHK）報導，日本28日受鋒面和低氣壓影響，西日本地區經歷持續性強降雨，導致JR九州與JR西日本多個線路停駛，從雷達回波圖可見，降雨區域幾乎籠罩全日本，石川縣與和歌山縣等2個縣也發布避難指示。

日本氣象廳指出，由於鋒面活動增強，九州到關東甲信地區28日上午開始廣泛降雨，隨著東北地區降雨範圍擴大，大部分時間將處於下雨狀態，局部地區也可能出現極強降雨。特別是九州南部，預計有局部猛烈降雨。

九州南部、奄美地區及四國28日傍晚前後、東海地區中午至深夜期間，可能出現線狀雨帶，恐增加相關災害風險。

從氣象廳觀雷達回波圖可見，狹長雨帶幾乎籠罩全日本，而最快28日下午也會發生線狀雨帶，屆時雨量可能超過目前預測。鹿兒島因應持續的強降雨，已發布土石災害警戒；石川縣與和歌山縣等2個縣也發布避難指示。

強降雨 日本 鋒面

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