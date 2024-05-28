聽新聞
test
0:00 / 0:00
雷達回波圖顯示雨帶「籠罩全日本」多條JR停駛、2縣發布避難指示
日本放送協會（NHK）報導，日本28日受鋒面和低氣壓影響，西日本地區經歷持續性強降雨，導致JR九州與JR西日本多個線路停駛，從雷達回波圖可見，降雨區域幾乎籠罩全日本，石川縣與和歌山縣等2個縣也發布避難指示。
日本氣象廳指出，由於鋒面活動增強，九州到關東甲信地區28日上午開始廣泛降雨，隨著東北地區降雨範圍擴大，大部分時間將處於下雨狀態，局部地區也可能出現極強降雨。特別是九州南部，預計有局部猛烈降雨。
九州南部、奄美地區及四國28日傍晚前後、東海地區中午至深夜期間，可能出現線狀雨帶，恐增加相關災害風險。
從氣象廳觀雷達回波圖可見，狹長雨帶幾乎籠罩全日本，而最快28日下午也會發生線狀雨帶，屆時雨量可能超過目前預測。鹿兒島因應持續的強降雨，已發布土石災害警戒；石川縣與和歌山縣等2個縣也發布避難指示。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言