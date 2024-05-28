尼加拉瓜記者 獲新聞自由金筆獎

世界新聞出版協會（WAN-IFRA）昨在丹麥哥本哈根宣布，將今年的新聞自由金筆獎，頒給目前正在哥斯大黎加流亡的尼加拉瓜記者、同時為「機密報」總編輯卡洛斯・費南多・查莫羅（Carlos Fernando Chamorro）。

卡洛斯受獎時說，在尼加拉瓜的新聞自由和言論自由受到攻擊時，雖然拉丁美洲其他國家正在將獨立新聞定為刑事犯罪，但他對獲得新聞自由金筆獎深感榮幸。

二○一八年，當爆發抗議政府活動時，「機密報」成為政府控制言論自由目標之一，同年十二月警方突擊搜查該報辦公室和新聞部，卡洛斯決定離開尼加拉瓜，逃亡至哥斯大黎加。

新聞自由金筆獎是每年世界新聞媒體年會的重要獎項，旨在表彰為捍衛和促進新聞自由做出傑出貢獻的個人與組織。曾獲此獎得主包括二○二一年諾貝爾和平獎得主菲律賓獨立媒體Rappler創辦人瑪麗亞．瑞薩及遭沙烏地阿拉伯暗殺的華郵記者哈紹吉。