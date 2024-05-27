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憂禽流感疫情擴散 歐美多國考慮為高風險者接種疫苗

中央社／ 芝加哥/倫敦27日綜合外電報導
疫苗情境示意圖。圖／Ingimage
疫苗情境示意圖。圖／Ingimage

歐美多國政府官員表示，正設法採購或生產H5N1禽流感疫苗，以保護家禽與牧場工人、獸醫等。專家也認為此舉可遏制禽流感大流行的威脅。

美國官員上週說，他們正將流感疫苗大廠CSLSeqirus的產品轉換為成品疫苗，預計將可提供480萬劑。歐洲衛生官員也告訴路透社，他們正進行談判，以收購CSL在疫情前生產的禽流感疫苗。

加拿大衛生官員表示，他們已和加國季節性流感疫苗製造商葛蘭素史克（GSK）會面討論。一旦該公司的流感疫苗生產階段告終，即可下單並生產禽流感的「大流行前疫苗」（prepandemic vaccine）。

科學家說，英國等國家正討論如何研發禽流感的大流行前疫苗。

2020年底，新型禽流感病毒株引發爆炸性傳播，造成野生鳥類和家禽前所未見的死亡數量，並開始感染越來越多的哺乳動物。

美國官員於今年3月通報全球首見的乳牛禽流感疫情，9個州的數十群乳牛和2名牧場工人染疫。美國食品暨藥物管理局（FDA）估計，全國有20%牛奶出現遭病毒汙染的跡象，這也顯示病毒可能出現更廣泛的傳播。

人類在家禽和乳製品製程中接觸禽流感病毒，可能增加病毒變異的風險，使其變得更容易在人群中傳播。

加國麥馬斯特大學（McMaster University）加拿大流行病預防中心（Canadian Pandemic Preparedness Hub）共同主任米勒（Matthew Miller）說，我們必須全力避免這類事件發生，「一旦人類廣泛感染，我們將面臨巨大麻煩。」

流感疫苗 禽流感 美國

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