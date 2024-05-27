日本無人探測器SLIM斷訊 曾三度捱過「月夜」

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）今天表示，本月24日與25日嘗試重新連繫1月降落在月球表面的小型無人探測器SLIM，但是未確認到訊號，儘管原因不明，將繼續嘗試修復通訊。

共同社報導，JAXA初步研判，SLIM降落的地點目前是白天，且SLIM應該可以透過陽光發電。

SLIM今年1月20日凌晨0時20分（台灣時間19日23時20分）左右，依照原定計畫登陸月球表面，使日本成為第5個將探測器送上月球的國家。

SLIM的設計起初是為了精準登陸開發而成，預計在著陸後運作幾天，未被預期能撐過低溫達攝氏零下170度的酷寒「月夜」。

不過SLIM執行完原定的任務後，反覆休眠與恢復通訊，三度捱過「月夜」，並持續把寶貴的數據傳回地球。

JAXA今天對此說明：「大部分的設備在設計預期之外的嚴酷環境運作，因此SLIM可能終於開始受到影響了。」