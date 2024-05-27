太離譜！剖腹產割到寶寶「額頭留2cm傷口」 醫生甩鍋家長氣炸喊提告

南韓發生一起離譜醫療案件，一名孕婦在剖腹產過程中，腹內胎兒的臉部遭手術刀劃出一道長達2公分的傷口，當時院方稱傷口會逐漸復原，並未妥善治療。豈料女兒的傷口經過1年半後仍未癒合，夫妻倆急忙向主刀醫師提出質疑，然而對方竟將責任推卸給護士，令家長憤而向媒體投訴。

根據《韓聯社》報導，一名40多歲孕婦在一家婦產科醫院進行剖腹產，順利誕下女兒後，卻在女兒額頭處發現一道約2公分的傷口正在流血，當時主刀醫生稱「好像是被壓到的痕跡」，表示傷口會隨時間好轉，並承諾會負責治療。然而，女兒的傷口經過1年半的時間仍尚未痊癒，夫妻倆便向當時的主刀醫師提出疑慮，沒想到醫生卻強調自己沒有錯，甚至主張是護士用紙割傷女嬰額頭。

[OK!제보] 제왕절개로 낳은 딸 얼굴에 칼자국…어이없는 병원 대응에 분통https://t.co/xunWYoPpgS — 연합뉴스 (@yonhaptweet) 2024年5月26日

釜山大學醫院經檢查後推測，應是剖腹產過程中造成的刀傷，在出血後並未縫合導致患部膨脹，經過治療有好轉之可能性，但已無法完全治癒。女子丈夫指出，由於生產時恰逢新冠疫情，不能經常去醫院探望孩子，沒想到醫院事後僅幫孩子塗藥膏，未妥善治療，這才導致傷口遲遲無法癒合。對此，院方承認醫療過失並表示遺憾，然而卻無負起任何責任。

保險公司考量院方疏失及女嬰醫藥費，推估院方須支付1270萬韓元（約新台幣30萬），不料醫院卻堅持「看到法院判決才願意支付」，但訴訟費用對夫妻倆而言是筆不小費用，因此他們表示，不會索取額外賠償，僅要求支付保險費，但院方態度依舊相當堅決。因此夫妻倆目前正考慮向醫院及主刀醫師提告涉嫌醫療過失及違反醫療法。

針對賠償費用的部分，院方回應，對於女嬰受到的傷害感到遺憾，但從家長寄來的存證信函實在難以敲定賠償金和精神賠償，因此決定等待法律判決。意即院方雖承認疏失，也有意賠償，卻希望能透過訴訟決定賠償金額。此外，又傳出主刀醫師同意支付保險費，其他3名同事卻要求走法律途徑，雙方不合之下，主刀醫師現已離開醫院單獨開業。

對此，女嬰父親氣憤表示，他45歲才好不容易靠試管嬰兒成功獲得一女，如今女兒的傷口隨時間愈來愈大，令他非常傷心。當女兒遮住傷口說「不要看」的時候更是相當心痛，院方拒絕向自己投保的保險公司支付保險金，更是令他氣得睡不著覺。