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墨西哥多處氣溫創新高 專家警告恐現冰雹龍捲風

中央社／ 墨西哥市26日綜合外電報導

墨西哥氣象專家表示，全國數十州正遭受令人窒息的第3波熱浪，然而到了今天下午，中部地區恐將出現暴雨、冰雹甚至龍捲風

路透社報導，在此之前，墨西哥首都墨西哥市（Mexico City）昨天氣溫再創新高，達到攝氏34.7度。

國家水資源委員會（Conagua）通報，墨西哥8個州將降下滂沱大雨，墨西哥州、希達哥州（Hidalgo）、普艾布拉州（Puebla）和克雷塔羅州（Queretaro）等地區恐將出現每小時50到70公里的陣風和龍捲風，且可能形成渦旋。

墨西哥衛生部表示，最近幾天，國內至少有十多座城市氣溫創新高，過去兩個月來，已有至少48人因中暑和脫水死亡。

炎熱高溫導致墨西哥部分地區停電數小時，主要發生在北部，並導致中部的聖路易波多西州（San LuisPotosi）等州停課。

今年夏季到目前為止，位於墨西哥中南部高原山谷、人口超過1000萬的墨西哥市已3度打破高溫紀錄，長時間的乾旱持續考驗墨西哥的水庫和電力能源網絡。

墨西哥 高溫 龍捲風

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