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國宴級主廚越南上菜 台式熱炒三天兩千人捧場

中央社／ 河內27日專電
越南首都河內市迄今沒有台式熱炒店，國宴級主廚陳嘉謨（左）近日率隊在河內市的連鎖啤酒屋推出台式熱炒菜單，越南民眾感到相當新鮮。中央社
越南首都河內市迄今沒有台式熱炒店，國宴級主廚陳嘉謨（左）近日率隊在河內市的連鎖啤酒屋推出台式熱炒菜單，越南民眾感到相當新鮮。中央社

國宴級主廚陳嘉謨率領近20名高餐大學生將台式熱炒端上越南啤酒屋的餐桌，吸引台越兩國民眾相約品嘗，一連3天活動用餐人次共計超過兩千，其中鳳梨蝦球與鹽酥雞最受歡迎。

中華民國駐越南代表處與越南業者合作，自24日起一連3天在河內市一家連鎖啤酒屋推出台式熱炒。在國宴級主廚、國立高雄餐旅大學（高餐大）中餐廚藝系系主任陳嘉謨指導下，19名高餐大學生將一道道台灣佳餚在越南原汁原味呈現。

陳嘉謨是總統、副總統就職國宴的主廚團隊成員，520忙到深夜，隔天便率團飛抵越南，這次前來掌廚的高餐大學生由大一與大四組成，不僅一半是國宴工作人員，大四學生都曾在星級飯店實習，不乏應對大場面的經驗。

團隊共推出24道台式熱炒，從小菜、海鮮、主食、青菜、湯品一應俱全，包括梅漬番茄、鳳梨蝦球、金瓜炒米粉、櫻花蝦炒高麗菜、三杯雞、薑絲蚵仔湯，還有鹽酥雞、滷味拼盤與刈包。每一天都提早賣到精光。

陳嘉謨表示，要在越南找到與台灣口感相似的食材不難，但台式熱炒的靈魂在於調味，這方面台越兩地很不一樣。為了做出正宗台灣味，辣豆瓣醬、醬油、米酒都從台灣運過來，櫻花蝦、乾魷魚、米粉也要用台灣的。

陳嘉謨指出，會選這幾道菜首先是考慮越南在地食材取得的便利性，且這些料理都很能代表台灣，加上他曾到越南交流近10次，對當地民眾偏好的口味有一定程度了解。這幾天觀察下來，鳳梨蝦球與鹽酥雞最暢銷。

越南大學生阮紅幸（Nguyen Hong Hanh）和她的中文老師相邀前來，在品嚐了10多道料理後，對鳳梨蝦球豎起大拇指，「很對我的胃口，如果能再多一點甜味會更好」，會向身邊朋友推薦這道菜。

顧客陳清水（Tran Thanh Thuy）與台灣先生和朋友一起來用餐，作為台灣媳婦，陳清水對台灣料理毫不陌生。她感覺，台菜比越南菜油一點，然而品嚐後還是覺得很好吃且具有新鮮感。

她認為，在越南啤酒屋吃到台式熱炒，對當地民眾來說絕對是很難得的體驗，特別是台越兩國民眾相約前來，邊吃飯邊喝啤酒，互訴生活近況、切磋中越語，在外打拚的台灣遊子也可吃到家鄉味，可謂一舉數得。

越南台幹張耀庭三天內兩度前來力挺，尤其喜歡鹽酥雞，因為炸過的九層塔香，是越南沒有的滋味。他說，河內市沒有台式熱炒可以吃，加上工作忙碌鮮少有機會和朋友聚聚，適逢周末就一直來捧場。

駐越南代表石瑞琦表示，高餐大學生移師異國他鄉，還是能在短時間內備妥食材，用台式熱炒征服越南人的味蕾，還撫慰在越台人的思鄉情，凸顯台灣人才的機動性與高素質。

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