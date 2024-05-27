北港媽祖加持 紐約最大台灣嘉年華人氣沸騰

紐約年度台灣巡禮文化藝術節今天登場，豔陽高照下，大批民眾共襄盛舉。北港朝天宮媽祖扮演「貴客」，海外遊子難得在紐約參拜，也讓紐約客見識台灣道地的宗教文化。

雲林北港朝天宮媽祖5月中起遶境美國，造訪舊金山、休士頓及紐約。在紐約期間，媽祖巡迴曼哈頓、皇后區法拉盛等地僑社，在紐約花蓮慈惠堂供信眾參拜，26日壓軸行程，現身在曼哈頓聯合廣場（UnionSquare）舉行的紐約台灣巡禮文化藝術節（Passport toTaiwan Festival）。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀在開幕典禮致詞時說：「媽祖就像我的媽媽。如果你的媽媽在台灣，你沒有時間去看她，她也沒有時間來看你，就把媽祖當做媽媽來看你。」

駐紐約辦事處長李光章與蔡咏鍀一同向媽祖上香後受訪表示，媽祖尊駕蒞臨紐約，為廣大僑民帶來平安、順利、圓滿，有助增進安定與幸福感。出身台灣的紐約州參議員曲怡文說，歡迎台灣民俗文化、宗教信仰到紐約交流，促進雙邊關係與相互了解。

這是北港朝天宮創立330年來，媽祖首次出巡紐約，所在攤位人潮絡繹不絕。海外遊子紛紛把握機會上香祈福、擲筊、領取香火袋，眾人在曼哈頓鬧區參拜，形成難得一見的景象。

旅美近20年、從事建築業的僑胞李泰利接受中央社訪問時說，聽聞媽祖參加活動時不覺得特別，實際到攤位反而感受到一種特殊連結。他沒有宗教信仰，小時候在台灣會跟家人一起拜媽祖，媽祖對他而言有如家人，聚集民眾、產生集體期望的場所在紐約重現，他認為是一件神奇的事。

李泰利說：「希望以後每年（北港媽祖）遶境都可以遶到這裡來。」

紐約台灣巡禮文化藝術節始於2002年，每年5月下旬舉辦，曾因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦3年，今年邁入第20屆。現場數十個攤位販賣蚵仔煎、豬血糕、大腸包小腸等台灣小吃，及現榨甘蔗汁等充滿台灣味的飲料，美食一解遊子鄉愁，也吸引紐約客一探究竟。

其他商家販售首飾、香氛等商品，交通部觀光署攤位提供旅遊諮詢與互動遊戲，台南建城400年攤位介紹這座古城。另有饒舌歌手大支等多組藝人登台演唱，十鼓擊樂團整齊劃一的演出博得滿堂彩。

活動創辦人許伯丞受訪時說，紐約台灣人開的商店、餐廳不算特別多，仍有不少人創業，販售台灣商品或食物，讓更多人認識台灣。

他表示，近幾年台灣議題是顯學，除半導體、珍珠奶茶外，美國人對台灣有更深的認識。希望未來20年台灣能像日本一樣，在國際上成為品牌，大家一想到台灣，就想到台灣美好的人、事、物。若能如此，紐約台灣巡禮文化藝術節就達到目的了。