調查：每年逾3億兒少面臨網路性剝削和性虐待

中央社／ 倫敦26日綜合外電報導

根據今天公布的調查，每年有超過3億兒少成為網路性剝削和性虐待受害者。這是研究人員首度針對該問題的規模進行全球估計。

法新社報導，英國愛丁堡大學（University ofEdinburgh）研究人員發現，過去一年，全球有1/8兒少成為未經同意拍攝、分享和暴露於性影像的受害者。

執行相關調查的愛丁堡大學Childlight全球兒童安全研究所（Childlight Global Child Safety Institute）表示，這相當於約有3.02億人受害。

報告指出，誘童案件的受害人數也不相上下，例如遭到成年人和其他年輕人要求傳送「不受歡迎的性簡訊」（unwanted sexting）和要求性行為等。

這類犯罪行為包括所謂的性勒索，即利用私密影像來勒索或敲詐受害人，以及濫用人工智慧（AI）技術來創建深偽影片和照片。

這是個全球性問題，然而研究顯示，美國兒少面臨的風險特別高，有1/9男性承認曾在網路上侵犯兒童。

Childlight執行長史坦費德（Paul Stanfield）說：「虐童內容俯拾即是，監管機構和警察組織平均每秒就會接獲一次相關通報。」

他補充說：「這是全球衛生大流行病，被隱藏得太久了。每個國家都會發生這類情事，數量呈指數級增長，需要全球共同應對。」

在這項報告發布前，英國警方上個月警告，西非和東南亞犯罪集團正針對英國未成年人進行網路性勒索詐騙

非政府組織和警方表示，全球各地這類案件正在飆升，尤其鎖定10幾歲的青少年。

英國國家打擊犯罪局（NCA）向數十萬教師發出警示，提醒他們注意學童可能面臨的威脅。

詐騙者經常假冒為另一名年輕人，先以社群媒體與受害者聯繫，再轉往加密的通訊應用程式（App），接著鼓勵受害者分享私密影像。

國家打擊犯罪局表示，他們經常在與受害者聯繫後的一小時內進行勒索，動機是敲詐盡可能多的錢，而非獲得性滿足。

網路 英國 詐騙

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