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卡達航空遇亂流12傷 空服員纏繃帶跛腳繼續服務、乘客讚敬業
繼新加坡航空亂流事件釀死傷之後，卡達航空26日也傳出一架杜哈飛往都柏林客機遭遇亂流，造成6名乘客、6名機組人員受傷，所幸全機最終平安降落。
衛報報導，都柏林機場聲明，卡達航空一架由杜哈飛往都柏林的QR017客機，行經土耳其上空遭遇亂流，造成乘客和機組人員共12人受傷，所幸飛機最終在26日午後1時前平安落地。
另外，機場也出動消防和救護單位，確認所有乘客狀況後才開放下機，後續有8人送醫。
一名機上乘客向愛爾蘭媒體RTÉ描述，亂流當下目擊不止一人「撞到飛機天花板」，食物和飲料灑滿地。事後看到機組人員纏著繃帶一瘸一拐繼續為乘客服務，十分敬業。
卡達航空則聲明，亂流導致小部分乘客和機組人員受傷，目前正在接受治療，同時公司內部已經展開調查。
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