北京、華府關係緊張 美國學府轉與台灣高等院校合作

包括知名的哈佛大學等多所美國高等學府雖加強與中國的往來，卻因擔憂中國的影響力，紛紛轉與日益受到青睞的台灣院校合作。雙方交流不僅限於語言和文化薰陶，甚至擴及半導體等尖端科技領域。

香港南華早報24日報導，美國國會和各州議會近來相繼立法並頒布，嚴格控管中美學術合作法規，因此受影響的美國高等院校另發現一個新的合作夥伴：台灣。

今年2月結束與天津商業大學等若干中國學府長達20年的夥伴關係後，佛羅里達國際大學（Florida International University, FIU）與位在台北市的實踐大學敲定諒解備忘錄。

這所位於邁阿密的公立大學表示，由於佛州新頒布針對外國影響力的法規，明定公立學校必須取得州政府的核准才能與中國維持夥伴關係，因而決定與中國院校的合作喊卡。

FIU並非是美國第一所選擇面向台灣取代中國的大學，哈佛大學（Harvard University）2021年即宣布備受媒體矚目的決策，也就是廣受學生喜愛的暑期中文課程，授課地點由北京改至台北，被視為中美關係變質所致。

雖然哈佛等美國私立院校並未完全轉離中國，北京也亟欲於未來5年內爭取5萬美國青年學子赴中，不過美國政壇的風向日益青睞台灣。

美國與台灣向來是關係密切的教育合作夥伴，「全球台灣研究中心」（The Global Taiwan Institute, GTI）

計畫經理吳智芳表示，由於美中地緣政治緊張，美國大學與中國學術機構合作的誘因益減。

她說，甚至中美間的教育夥伴關係持久穩定度漸減，以致大家逐漸轉向台灣，並體認到台灣的優勢。吳智芳提及的優勢，包括台灣的民主自由。

報導舉例，FIU國家安全政策副主任賴薩魯斯（Leland Lazarus）表示，佛羅里達國際大學一直尋覓與頂級的飯店管理學院合作，而「實踐有助於我們的師生與世界上最重要的民主國家之一連結」。

像這樣的優勢，並未妨礙訪台師生體驗中文與文化洗禮，而這些都是中國鷹派與鴿派非常看重的機會。

佛州的轉變最顯著，近年來美國針對美中教育合作的立法審查也是日益加強。像是在路易斯安那州、蒙大拿州、俄亥俄州與德州，紛紛簽署或頒布多項法案，涵蓋範圍包括強制通報合作關係至制止中國學生入境等。

目前在中國的美國留學生估計逾1000人，2019年超過1萬1000人。與此同時，2020年頒布的「台美教育倡議」（US-Taiwan Education Initiative），可說是開拓美國民眾赴台學中文教英文的良機。

據美國在台協會（AIT）統計，台美教育倡議之後，台灣已與美國24州簽署諒解備忘錄，同時56所美國大學再度或首度與台灣敲定夥伴關係，這一關係通常與中國的並存。

2021年，位於伊利諾州的西北大學（Northwestern University）成為全美首個依據台美教育倡議簽署諒解備忘錄的高等院校，該校同時仍與中國的校院維持12項有效協議。

位於佛蒙特州的美國明德學院（Middlebury College）今春宣布，在台灣國立中山大學辦理新的語言課程，並與北京首都師範大學的中文課程互補。

對於若干美國院校來說，台灣已逐漸取代中國成為選讀中文與接受文化洗禮的目的地，這通常與美國政府機構的經費挹注與否有關。

美國國防部的語言「領航計畫」（Language Flagship）與美國若干高等教育機構合辦中文研讀，以往補助經費可享赴南京、天津或北京一學年，不過如今僅補助赴台北而已。

同樣由美國國防部主辦，獎勵語言和文化研習的「波倫獎學金」（Boren Awards），以及美國國務院「傅爾布萊特與關鍵語言獎學金」（Fulbright and Critical Language Scholarship），近年也已終止或暫停赴中研習方案，同時仍維持或擴展台灣的課程。

印第安納大學布魯明頓分校（Indiana University Bloomington）中文領航計畫主任弗萊賀提（Brian Flaherty）指出，即使不少人仍有意前進中國，但政府資助赴中研習驟減使得學生打退堂鼓。

況且，類似的資助對於有志於在服公職的美國學生而言至關重要，許多人擔憂，沒有美國政府認可的赴中學習，恐不利於日後爭取需身家調查的職缺。

弗萊賀提還說，政治重心從中國轉移也促成若干正向發展的成果，目前美國大學院校紛紛把握機會強化對台關係，且適當擴展在台的編制，往昔則是挹注較少。

加上台灣的地緣政治地位日益提升，多少因台灣在戰略科技領域如半導體等扮演著舉足輕重角色，同樣也誘發台美建構學術合作的新型態。

美國華盛頓大學（The University of Washington）今夏宣布在國立台灣大學舉辦，致力於鑽研半導體設計的海外研習課程，並於官網聲稱：「這是接觸台灣獨步全球的半導體公司與研究機構的千載難逢良機」。

與此同時，2023年12月，美國頂尖MBA─達特茅斯塔克商學院（Dartmouth Tuck School of Business）師生首度組團來台研習，並走訪台積電、鴻海富士康與多家科技新創公司。

打鐵趁熱，台灣也趁此拓展在美國的布局，像是開辦數十座語言中心與課程，起初的目的是為了取代極具爭議的中國孔子學院和課堂。

去年11月，台灣與蒙大拿州在蒙大拿大學（The University of Montana）共同宣布全新的中文課程，去年蒙大拿大學因與香港的NGO，開辦在中國的海外研習課程，而遭到國會嚴審。

不過也有些美國的大學院校並未因遭遇當前的衝擊，設法就開辦中文與文化薰陶課程另謀出路。

位於堪薩斯州的強生郡社區學院（Johnson County Community College）與陝西西安的西北工業大學是合作夥伴，但兩校的往來在2020年生變，因西北工大被列入與解放軍往來密切的黑名單。

於是，雙方原本開辦的課程於疫情期間全面中止，不過強生郡社區學院也並未與台灣建立合作開辦課程的模式。更有若干研究中國問題的專家表示，固然歡迎台美之間的教育交流熱絡，但也不能偏廢中國的高等學府。

華盛頓的中美研究中心（Institute for China-America Studies）研究員西蒙（Denis Simon）表示，台灣與中國是兩個截然不同的地方。

這位堪稱促成許多中美高等教育合作的關鍵人物表示，早在中美關係正常化之前，他在台灣就接受絕佳的語言訓練，但台灣是個獨樹一格的島嶼文化，中國是個人口10餘億的大國，的確是個更有必要全方位了解的國度。

但西蒙也說，許多美國的私立大學足可以靠著捐贈自給自足，而且無須理會各州議會或美國國會訂定的法規，

但公立學校並非如此。

不過就眼下的情況而論，美國學生可樂觀期待，台灣政府將加強推動與國際接軌的文教交流。

吳智芳說，有鑑於台灣幅員並不遼闊而且人口益減，國際化當然最符合台灣利益，向訪客招手歡迎他們訪台，這是使世人愛上台灣的最好辦法。