快訊

抨擊「躺平者」...京東劉強東撂狠話：業績不好、不拼搏的人全數淘汰

出門記得帶傘！2縣市晚間大雨特報 慎防雷擊、強陣風

掰了？傳三星產晶片散熱、效率受影響 Google Pixel 10晶片將轉單台積電

墨西哥市遇致命熱浪 攝氏34.7度創「有記錄以來最高溫」

中央社／ 墨西哥市26日綜合外電報導
致命熱浪目前正侵襲墨西哥，高海拔的該國首都墨西哥市昨天測到攝氏34.7度高溫，創下墨西哥市的歷史最高溫紀錄。圖為墨西哥韋拉克魯斯州韋拉克魯斯州，一名男子在水中消暑。法新社
致命熱浪目前正侵襲墨西哥，高海拔的該國首都墨西哥市昨天測到攝氏34.7度高溫，創下墨西哥市的歷史最高溫紀錄。圖為墨西哥韋拉克魯斯州韋拉克魯斯州，一名男子在水中消暑。法新社

致命熱浪目前正侵襲墨西哥，高海拔的該國首都墨西哥市昨天測到攝氏34.7度高溫，創下墨西哥市的歷史最高溫紀錄。

法新社報導，墨西哥國家氣象局（National Meteorological Service）指出，位於墨西哥市的塔庫巴亞（Tacubaya）觀測站5月25日下午測到「有記錄以來的最高溫」。

墨西哥國家氣象局提到，這座觀測站24日已經測得攝氏34.4度的高溫紀錄，但隔天紀錄又再刷新。

墨西哥政府24日表示，從今年3月以來，國內已有48人因強烈熱浪襲擊而喪命。

東部沿海的韋拉克魯斯州（Veracruz）的死亡人數最多，高達14人，其次是塔巴斯戈州（Tabasco）、聖路易波多西州（San Luis Potosi）及塔茅利巴斯州（Tamaulipas），各有8人喪生。

擁有大約1億2900萬人口的墨西哥在去年3月至10月的炎熱季節，通報了419起跟高溫相關的死亡案例，創下紀錄。

墨西哥國立自治大學（National AutonomousUniversity of Mexico）的科學家22日警告，未來兩週內，墨西哥市還可能出現破紀錄高溫。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）將今年的高溫描述為「異常」現象，他說道：「這是跟氣候變遷有關，非常令人遺憾的自然現象。」

墨西哥 氣候變遷 氣象局 熱浪 高溫

延伸閱讀

印度醫院惡火 7名新生兒喪生

墨西哥競選活動「狂風吹垮舞台」釀6死50傷 恐怖畫面曝光

怎麼有辦法越活越辣！JLO「正面幾乎全空」真實身材太驚人 54歲狀態好到無時無刻都在發光

鴻海增資美國德州廠1400萬美元 擴充AI伺服器產能

相關新聞

墨西哥市遇致命熱浪 攝氏34.7度創「有記錄以來最高溫」

致命熱浪目前正侵襲墨西哥，高海拔的該國首都墨西哥市昨天測到攝氏34.7度高溫，創下墨西哥市的歷史最高溫紀錄

同日第二起火災！印度新生兒醫院發生大火 至少六名新生兒喪生

英國BBC報導，印度警方表示，首都新德里一間新生兒醫院25日晚間發生大火，造成至少六名新生兒死亡。古吉拉特邦一座鐵皮搭建...

喪命人數恐達數百…巴布亞紐幾內亞山崩多棟房舍遭活埋 目前已知5死

巴布亞紐幾內亞北部24日發生大規模山崩，聯合國（UN）今天表示，緊急救難小組於災區挖出3具遺體，這場目前已知有5人喪命的...

晴空亂流是什麼？氣候變遷恐會讓亂流變更劇烈

新加坡航空一架從英國首都倫敦飛往新加坡的編號SQ321航班客機21日下午飛至緬甸上空時，遭遇嚴重亂流，造成一名73歲的英國男子基欽（Geoff Kitchen）死亡、至少70人受傷。英國廣播公司（BBC）報導，這種強度的亂流很少見，但近期研究顯示氣候變遷可能增加亂流風險。

19歲英國少女海島度假遭3男性侵 警查獲淫狼自拍不雅片

西班牙旅遊勝地海島發生令人髮指的輪姦案！1名19歲英國少女到當地度假時光顧酒吧時喝醉，酒吧服務員竟聯同2名朋友將少女帶到酒吧後方的儲物室，3男伸出狼爪將她輪姦，甚至用手機拍下性侵過程。少女事後返回酒店報案，警員迅速鎖定3名淫狼去向，向他們調查時在手機發現涉事影片，3人被捕，正被還押候審。

健康來得及／限制卡路里能更長壽？專家：人類很難做到但還是有好處

想要活得長壽，最簡單的方法是少吃一些？科學家在1930年代就發現這種現象，過去90年在各種動物試驗中得到驗證，例如把白老鼠的卡路里攝取量減少30%至40%，牠的平均壽命可延長約30%。但為何會有這種效果，科學家至今仍在爭論。一種說法是：攝取較少卡路里可減緩新陳代謝，就像放慢車輪轉動，輪胎就能用更久。然而專家也說，動物做得到不代表人類也可以。問題出在哪？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。