墨西哥市遇致命熱浪 攝氏34.7度創「有記錄以來最高溫」

致命熱浪目前正侵襲墨西哥，高海拔的該國首都墨西哥市昨天測到攝氏34.7度高溫，創下墨西哥市的歷史最高溫紀錄。

法新社報導，墨西哥國家氣象局（National Meteorological Service）指出，位於墨西哥市的塔庫巴亞（Tacubaya）觀測站5月25日下午測到「有記錄以來的最高溫」。

墨西哥國家氣象局提到，這座觀測站24日已經測得攝氏34.4度的高溫紀錄，但隔天紀錄又再刷新。

墨西哥政府24日表示，從今年3月以來，國內已有48人因強烈熱浪襲擊而喪命。

東部沿海的韋拉克魯斯州（Veracruz）的死亡人數最多，高達14人，其次是塔巴斯戈州（Tabasco）、聖路易波多西州（San Luis Potosi）及塔茅利巴斯州（Tamaulipas），各有8人喪生。

擁有大約1億2900萬人口的墨西哥在去年3月至10月的炎熱季節，通報了419起跟高溫相關的死亡案例，創下紀錄。

墨西哥國立自治大學（National AutonomousUniversity of Mexico）的科學家22日警告，未來兩週內，墨西哥市還可能出現破紀錄高溫。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）將今年的高溫描述為「異常」現象，他說道：「這是跟氣候變遷有關，非常令人遺憾的自然現象。」