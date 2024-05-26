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同日第二起火災！印度新生兒醫院發生大火 至少六名新生兒喪生

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
印度警方表示，首都新德里一間新生兒醫院25日晚間發生大火，造成至少六名新生兒死亡。路透
印度警方表示，首都新德里一間新生兒醫院25日晚間發生大火，造成至少六名新生兒死亡。路透

英國BBC報導，印度警方表示，首都新德里一間新生兒醫院25日晚間發生大火，造成至少六名新生兒死亡。古吉拉特邦一座鐵皮搭建的遊樂場同天也發生大火，當地警方證實截至目前造成至少27人喪生，且多數罹難者為兒童。

高階員警喬杜里（Surendra Choudhary）表示，共有12名新生兒在院內，另有一名新生兒在火災發生前就已死亡。當局表示，將對逃跑的醫院所有者採取法律行動。

新德里首席部長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）表示，火災「令人心碎」，「當局正在調查火災原因，無論是誰該為這個過失負責，都將無法倖免」。

新德里消防局局長加爾格（Atul Garg）告訴印度報業托拉斯（Press Trust of India），他們已派遣14輛消防車前往灌救，但表示「由於氧氣瓶爆炸，火勢蔓延太快」。

印度總理莫迪在社交媒體X發文表示：「新德里醫院發生的火災悲劇令人悲傷。」

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