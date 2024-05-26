同日第二起火災！印度新生兒醫院發生大火 至少六名新生兒喪生

想要活得長壽，最簡單的方法是少吃一些？科學家在1930年代就發現這種現象，過去90年在各種動物試驗中得到驗證，例如把白老鼠的卡路里攝取量減少30%至40%，牠的平均壽命可延長約30%。但為何會有這種效果，科學家至今仍在爭論。一種說法是：攝取較少卡路里可減緩新陳代謝，就像放慢車輪轉動，輪胎就能用更久。然而專家也說，動物做得到不代表人類也可以。問題出在哪？

2024-05-26 09:00