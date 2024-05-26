捷克僑民提前慶祝端午節 吃粽、立蛋、龍舟賽滿滿文化感

捷克台灣協會昨天提前慶祝「端午節」，現場舉辦龍舟造型比賽、立蛋、吃粽子等傳統應景活動，讓僑民認識台灣節慶文化，感受端午佳節氛圍。

捷克台灣協會2019年6月正式成立，平時除了舉辦台灣節慶活動，增加僑民對台灣文化的認識，同時也在捷克成立「布拉格正體中文學校」與「台灣華語文中心」，協助僑胞子女與外籍人士提升中文能力。

捷克台灣協會25日舉辦「端午節」活動，吸引約50人報名參加，現場有龍舟造型比賽、立蛋、吃粽子以及製作香包活動，氣氛歡樂。

布拉格正體中文學校與台灣華語文中心的學生，也在活動中依序上台用中文朗誦唐詩「春曉」，與融合詩詞的端午兒歌「慶端午」，展現中文學習成果。

捷克台灣協會會長徐夢婷表示，端午節是台灣人最喜歡的節慶之一，今年協會準備多元活動，讓大家感受端午節的氛圍。

華語文教師曾美莉表示，她40天前就開始醃鹹蛋，前幾天把料備好、葉子清洗好，花了一整天在包粽子，今早再把粽子熱好帶來。「我們包了快200個，但還好就是一年一次。」

曾美莉說，每個節慶都有對應的食物，透過端午節活動，讓當地人認識台灣節慶內涵與飲食文化；也讓小朋友帶著自己設計的龍舟參賽，最後票選出最佳造型龍舟。

這場端午活動，不只吸引住在捷克首都布拉格的僑民參與，還有遠自捷克東邊城鎮奧斯特拉瓦（Ostrava）的僑民前來參加。僑民何佳倫表示，她今天6點就起床，花了3個半小時車程才到現場，「主要是在捷克很難得參加台灣的活動，想讓兩個小孩接觸台灣的語言和文化。」