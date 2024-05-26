喪命人數恐達數百…巴布亞紐幾內亞山崩多棟房舍遭活埋 目前已知5死
巴布亞紐幾內亞北部24日發生大規模山崩，聯合國（UN）今天表示，緊急救難小組於災區挖出3具遺體，這場目前已知有5人喪命的災難恐怕會有數百人死亡。
巴紐當地媒體報導，這起山崩夷平了恩卡省（Enga Province）的考卡拉姆村（Kaokalam），活埋超過300人並吞噬1100多棟房屋。這座村莊位在巴紐首都莫士比港（Port Moresby）西北方約600公里處。
澳洲的外交暨貿易部（Department of Foreign Affairsand Trade）指出，恩卡省的穆利塔卡（Mulitaka）地區有超過6座村莊受到山崩影響。
聯合國轄下國際移民組織（IOM）表示，有100多棟房舍、1所小學、1間旅館、1處加油站和許多商家攤販被土石掩埋。
國際移民組織駐巴紐代表團團長阿克塔普拉克（Serhan Aktoprak）今天透過聲明說，截至25日晚間，山崩導致的死亡數為5人，「受傷及失蹤人數仍不明」。
聯合國駐巴紐的辦事處指出，在一個有50至60棟房舍被毀的區域挖出3具遺體，另有包含1名兒童在內的6人被從土石中救出。
澳洲廣播公司（ABC）報導，搭乘直升機是能抵達災區的唯一方法。
援助組織表示，由於地況仍不穩定，若當地持續發生山崩，還有更多房屋可能面臨危險。
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