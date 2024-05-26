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NASA發射衛星 提升氣候變遷預測能力

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
美國國家航空暨太空總署（NASA）一顆小型衛星今天從紐西蘭發射升空，其任務是透過首次測量地球兩極地區逸出的熱量，來改進氣候變遷預測。美聯社
美國國家航空暨太空總署（NASA）一顆小型衛星今天從紐西蘭發射升空，其任務是透過首次測量地球兩極地區逸出的熱量，來改進氣候變遷預測。美聯社

美國國家航空暨太空總署（NASA）一顆小型衛星今天從紐西蘭發射升空，其任務是透過首次測量地球兩極地區逸出的熱量，來改進氣候變遷預測。

法新社報導，NASA地球科學研究主任聖傑曼（Karen St. Germain）在最近的記者會上表示：「這是我們過去從未擁有的新資訊，這將提高我們模擬兩極地區動態和氣候變遷狀況的能力。」

這顆衛星大小如鞋盒，由美國私人火箭公司「火箭實驗室」（Rocket Lab）製造的電子號（Electron）火箭攜帶，從紐西蘭北部的馬希亞（Mahia）發射升空。整個任務稱為PREFIRE。

「火箭實驗室」之後將發射自身的一顆類似衛星。

這些衛星將在北極地區和南極地區上空進行紅外線測量，直接測量兩極地區釋放到太空的熱量。

美國威斯康辛大學麥迪遜分校（University ofWisconsin, Madison）任務研究員勒埃庫耶（TristanL'Ecuyer）說：「這很重要，因為它實際上有助於平衡熱帶地區接收到的多餘熱量，並真正調節地球的溫度。」

「熱量從熱帶轉移到極地的過程，實際上是地球上所有天氣的驅動力。」

NASA希望透過PREFIRE，了解雲、溼度或冰融化成水如何影響兩極地區的熱量損失。

勒埃庫耶說，到目前為止，氣候變遷科學家用以測量熱量損失的模型都是基於理論，而非真實的觀察。

「希望我們能夠提升能力模擬未來海平面上升情況，以及極地氣候變遷如何影響全球氣候系統。」

極地 氣候變遷 衛星

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